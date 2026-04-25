  4. Кристина ЯРЕМЧУК: «Мой дед сегодня в ударе»
25 апреля 2026, 23:10
Кристина ЯРЕМЧУК: «Мой дед сегодня в ударе»

Жена форварда «Лиона» подбодрила мужчину после дубля в Лиге 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард «Лиона» Роман Яремчук помог своей команде обыграть «Осер» со счетом 3:2 в матче 31-го тура Лиги 1. На счету украинца голевой дубль в ворота противника.

Жена футболиста, Кристина Яремчук, в соцсети разместила запись со стадиона после гола Романа и подписала его: «Мой дед сегодня в ударе».

Яремчук играет за «Лион» на правах аренды из «Олимпиакоса» и 30 июня этого года станет свободным агентом. В чемпионате Франции на его счету три гола и один ассист. После трех побед подряд «Лион» закрепился на третьем месте, которое дает право пробиться в Лигу чемпионов.

По теме:
Тулуза на последней минуте отобрала победу у Монако
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, в котором произошел разгром
Забарный помог ПСЖ сыграть на ноль. Парижане разгромили Анже
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На глазах у Судакова. Бенфика с Трубиным разгромила середняка
Футбол | 25 апреля 2026, 21:59 2
На глазах у Судакова. Бенфика с Трубиным разгромила середняка
На глазах у Судакова. Бенфика с Трубиным разгромила середняка

Анатолий отыграл весь матч против «Морейренсе»

Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Бокс | 25 апреля 2026, 04:02 0
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе

На ринге могут встретиться Иноуэ и Родригес

Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
Футбол | 25.04.2026, 05:02
Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Футбол | 25.04.2026, 17:57
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Бокс | 25.04.2026, 03:02
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Популярные новости
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 9
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 16
Футбол
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 13
Теннис
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 1
Бокс
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
24.04.2026, 13:28
Бокс
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 13
Футбол
