Кристина ЯРЕМЧУК: «Мой дед сегодня в ударе»

Форвард «Лиона» Роман Яремчук помог своей команде обыграть «Осер» со счетом 3:2 в матче 31-го тура Лиги 1. На счету украинца голевой дубль в ворота противника.

Жена футболиста, Кристина Яремчук, в соцсети разместила запись со стадиона после гола Романа и подписала его: «Мой дед сегодня в ударе».

Яремчук играет за «Лион» на правах аренды из «Олимпиакоса» и 30 июня этого года станет свободным агентом. В чемпионате Франции на его счету три гола и один ассист. После трех побед подряд «Лион» закрепился на третьем месте, которое дает право пробиться в Лигу чемпионов.