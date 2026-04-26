  4. ФОТО. Обладатель ЗМ впервые появится на публике после диагноза рака
ФОТО. Обладатель ЗМ впервые появится на публике после диагноза рака

Кевину Кигану стало лучше...

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Киган

Легенда английского футбола Кевин Киган готовится к первому публичному появлении после того, как у него обнаружили рак.

В начале года 75-летнего экс-тренера сборной Англии госпитализировали с проблемами живота. Сейчас, по словам ведущего Sky Sports Пита Грейвса, Киган хорошо реагирует на лечение и чувствует себя лучше. В мае он планирует встретиться с болельщиками в Tyne Theatre.

«Он пережил сложный период, но уже достаточно окреп, чтобы увидеться с фанатами и поделиться воспоминаниями», – отметил Грейвс.

«Ньюкасл» поддержал легенду, пожелав ему полного восстановления. Киган – двукратный обладатель «Золотого мяча» и один из самых известных игроков и тренеров в истории английского футбола.

Максим Лапченко Источник: The Sun
