ФОТО. Обладатель ЗМ впервые появится на публике после диагноза рака
Кевину Кигану стало лучше...
Легенда английского футбола Кевин Киган готовится к первому публичному появлении после того, как у него обнаружили рак.
В начале года 75-летнего экс-тренера сборной Англии госпитализировали с проблемами живота. Сейчас, по словам ведущего Sky Sports Пита Грейвса, Киган хорошо реагирует на лечение и чувствует себя лучше. В мае он планирует встретиться с болельщиками в Tyne Theatre.
«Он пережил сложный период, но уже достаточно окреп, чтобы увидеться с фанатами и поделиться воспоминаниями», – отметил Грейвс.
«Ньюкасл» поддержал легенду, пожелав ему полного восстановления. Киган – двукратный обладатель «Золотого мяча» и один из самых известных игроков и тренеров в истории английского футбола.
