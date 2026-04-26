Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Звездный футболист сборной Украины поделился свадебными снимками
Другие новости
ФОТО. Звездный футболист сборной Украины поделился свадебными снимками

Анатолий Трубин, Марина Галаган и их особенный день

Instagram. Анатолий Трубин и Марина Галаган

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин вместе с женой Мариной Галаган поделились новыми фото со своей свадьбы.

Пара опубликовала совместный пост в Instagram, показав дополнительные кадры с церемонии, которая состоялась 24 декабря 2024 года. На снимках – элегантные образы, нежные моменты и атмосфера настоящего праздника.

Марина предстала в изящном свадебном платье, а Трубин выбрал классический черный костюм с бабочкой. Подписчики сразу отметили их стиль и гармонию.

В подписи к посту они написали: «A day to remember. The most important day» («День, который стоит запомнить. Самый важный день»).

Публикация быстро набрала тысячи лайков и множество комментариев. Фанаты засыпали пару комплиментами, называя их «идеальными» и желая счастья.

Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем