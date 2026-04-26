ФОТО. Звездный футболист сборной Украины поделился свадебными снимками

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин вместе с женой Мариной Галаган поделились новыми фото со своей свадьбы.

Пара опубликовала совместный пост в Instagram, показав дополнительные кадры с церемонии, которая состоялась 24 декабря 2024 года. На снимках – элегантные образы, нежные моменты и атмосфера настоящего праздника.

Марина предстала в изящном свадебном платье, а Трубин выбрал классический черный костюм с бабочкой. Подписчики сразу отметили их стиль и гармонию.

В подписи к посту они написали: «A day to remember. The most important day» («День, который стоит запомнить. Самый важный день»).

Публикация быстро набрала тысячи лайков и множество комментариев. Фанаты засыпали пару комплиментами, называя их «идеальными» и желая счастья.