ФОТО. Звездный футболист сборной Украины поделился свадебными снимками
Анатолий Трубин, Марина Галаган и их особенный день
Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин вместе с женой Мариной Галаган поделились новыми фото со своей свадьбы.
Пара опубликовала совместный пост в Instagram, показав дополнительные кадры с церемонии, которая состоялась 24 декабря 2024 года. На снимках – элегантные образы, нежные моменты и атмосфера настоящего праздника.
Марина предстала в изящном свадебном платье, а Трубин выбрал классический черный костюм с бабочкой. Подписчики сразу отметили их стиль и гармонию.
В подписи к посту они написали: «A day to remember. The most important day» («День, который стоит запомнить. Самый важный день»).
Публикация быстро набрала тысячи лайков и множество комментариев. Фанаты засыпали пару комплиментами, называя их «идеальными» и желая счастья.
