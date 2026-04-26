Циципас одолел Бублика. Определены все пары 1/16 финала Мастерса в Мадриде

25 апреля завершились все матчи второго круга на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде в мужском одиночном разряде.

Греческий теннисист Стефанос Циципас (ATP 80) одолел представителя Казахстана Александра Бублика (ATP 11) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 6:2, 7:5.

Первые три сеяных Янник Синнер, Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим продолжают выступления на турнире. Четвертый сеяный Бен Шелтон проиграл стартовый поединок Дино Прижмичу и завершил выступление на Мастерсе в Мадриде.

ATP 1000 Мадрид. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Элмер Меллер [Q]

Кэмерон Норри [19] – Тьяго Агустин Тиранте

Вит Копржива – Артур Риндеркнеш [22]

Жоау Фонсека [29] – Рафаэль Ходар [WC]

Дино Прижмич [Q] – Томас Мартин Этчеверри [25]

Артур Фис [21] – Эмилио Нава

Иржи Легечка [11] – Алекс Микельсен [33]

Таллон Грикспор [29] – Лоренцо Музетти [6]

Нижняя часть сетки

Даниэль Мерида Агилар [Q] – Стефанос Циципас

Алехандро Давидович Фокина [20] – Каспер Рууд [12]

Франсиско Черундоло [16] – Лучано Дардери [18]

Александер Блокс – Феликс Оже-Альяссим [3]

Даниил Медведев [7] – Николай Будков Кьер [Q]

Адольфо Даниэль Вальехо [Q] – Флавио Коболли [10]

Карен Хачанов [13] – Якуб Меншик [23]

Теренс Атман – Александр Зверев [2]

