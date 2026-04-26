Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Циципас одолел Бублика. Определены все пары 1/16 финала Мастерса в Мадриде
ATP
26 апреля 2026, 00:18 | Обновлено 26 апреля 2026, 00:40
40
0

Стефанос переиграл представителя Казахстана в двух сетах

40
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

25 апреля завершились все матчи второго круга на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде в мужском одиночном разряде.

Греческий теннисист Стефанос Циципас (ATP 80) одолел представителя Казахстана Александра Бублика (ATP 11) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 6:2, 7:5.

Первые три сеяных Янник Синнер, Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим продолжают выступления на турнире. Четвертый сеяный Бен Шелтон проиграл стартовый поединок Дино Прижмичу и завершил выступление на Мастерсе в Мадриде.

ATP 1000 Мадрид. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Элмер Меллер [Q]
Кэмерон Норри [19] – Тьяго Агустин Тиранте

Вит Копржива – Артур Риндеркнеш [22]
Жоау Фонсека [29] – Рафаэль Ходар [WC]

Дино Прижмич [Q] – Томас Мартин Этчеверри [25]
Артур Фис [21] – Эмилио Нава

Иржи Легечка [11] – Алекс Микельсен [33]
Таллон Грикспор [29] – Лоренцо Музетти [6]

Нижняя часть сетки

Даниэль Мерида Агилар [Q] – Стефанос Циципас
Алехандро Давидович Фокина [20] – Каспер Рууд [12]

Франсиско Черундоло [16] – Лучано Дардери [18]
Александер Блокс – Феликс Оже-Альяссим [3]

Даниил Медведев [7] – Николай Будков Кьер [Q]
Адольфо Даниэль Вальехо [Q] – Флавио Коболли [10]

Карен Хачанов [13] – Якуб Меншик [23]
Теренс Атман – Александр Зверев [2]

Видеообзор матча Александр Бублик – Стефанос Циципас

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем