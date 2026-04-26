Циципас одолел Бублика. Определены все пары 1/16 финала Мастерса в Мадриде
Стефанос переиграл представителя Казахстана в двух сетах
25 апреля завершились все матчи второго круга на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде в мужском одиночном разряде.
Греческий теннисист Стефанос Циципас (ATP 80) одолел представителя Казахстана Александра Бублика (ATP 11) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 6:2, 7:5.
Первые три сеяных Янник Синнер, Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим продолжают выступления на турнире. Четвертый сеяный Бен Шелтон проиграл стартовый поединок Дино Прижмичу и завершил выступление на Мастерсе в Мадриде.
ATP 1000 Мадрид. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Элмер Меллер [Q]
Кэмерон Норри [19] – Тьяго Агустин Тиранте
Вит Копржива – Артур Риндеркнеш [22]
Жоау Фонсека [29] – Рафаэль Ходар [WC]
Дино Прижмич [Q] – Томас Мартин Этчеверри [25]
Артур Фис [21] – Эмилио Нава
Иржи Легечка [11] – Алекс Микельсен [33]
Таллон Грикспор [29] – Лоренцо Музетти [6]
Нижняя часть сетки
Даниэль Мерида Агилар [Q] –
Алехандро Давидович Фокина [20] – Каспер Рууд [12]
Франсиско Черундоло [16] – Лучано Дардери [18]
Александер Блокс – Феликс Оже-Альяссим [3]
Даниил Медведев [7] – Николай Будков Кьер [Q]
Адольфо Даниэль Вальехо [Q] – Флавио Коболли [10]
Карен Хачанов [13] – Якуб Меншик [23]
Теренс Атман – Александр Зверев [2]
Видеообзор матча Александр Бублик – Стефанос Циципас
Бухарестское «Динамо» не теряет надежды подписать Бленуце
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua