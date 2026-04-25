ФОТО. Фанаты МЮ должны благодарить жену футболиста и вот почему

Фанатам «Манчестер Юнайтед» стоит благодарить жену Бруну Фернандеша – именно она повлияла на его решение остаться в клубе.

Летом португалец был близок к уходу после предложения от саудовского «Аль-Хиляля», а сам «Юнайтед» был готов продать игрока после провального сезона. Несмотря на это, Фернандеш решил остаться и продолжить карьеру на «Олд Траффорд».

В разговоре с Уэйном Руни он объяснил, что хочет выиграть АПЛ и Лигу чемпионов с клубом и чувствует, что еще может многое дать команде.

Ключевую роль сыграли слова его жены Аны Пинью: «Ты уже достиг своих мечт?» – именно это заставило его отказаться от огромных денег.

Сейчас Бруну проводит один из лучших сезонов в Англии и остается ключевой фигурой проекта «Юнайтед».