26 апреля 2026, 15:01
Пидгурский призвал Рух не опускать руки после разгрома от Карпат

Капитан «желто-черных» надеется на удачу в следующих матчах

Рух. Денис Пидгурский

22-летний полузащитник «Руха» Денис Пидгурский прокомментировал результат домашнего дерби против «Карпат» в рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Хозяева уступили «львам» на своем поле с разгромным счетом 0:3.

За пять туров до завершения чемпионата львовская команда находится на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ с 20 очками. От спасительной 12-й позиции ее отделяют четыре очка. В последних девяти матчах турнира «руховцы» набрали лишь одно очко.

Впрочем, капитан «Руха» считает, что надежда на спасение есть. Он признался, что в матче с «Карпатами» команда сделала ставку на быстрый гол, но в итоге сама пропустила от гостей. Однако Пидгурский также отметил, что у «желто-черных» были и свои моменты, но их подвела реализация. Он также признал, что команде не хватает мастерства в третьей зоне, что негативно сказывается на результативности.

Отдельно Денис пожаловался на недостаток опыта, напомнив, что у «Руха» молодой коллектив, где самым старшим игрокам 25-27 лет.

«Главное – не опускать руки, а работать дальше. Надеюсь, удача со временем будет и на нашей стороне, так что мы сможем заработать очки в следующих играх», – отметил футболист.

Следующий матч «Рух» проведет 4 мая. На своем поле львовяне примут луганскую «Зорю».

Андрей Плыгун Источник: ФК Рух Львов
