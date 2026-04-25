Заря прощается с легионером. Судьба игроков Динамо – под вопросом

Как стало известно Sport.ua, «Заря» не собирается продлевать контракт с сербским легионером Петаром Мичиным, который истекает 30 июня.

В августе 2023 года балканец был приобретен у клуба «Раднички» (Ниш). По имеющейся информации, Мичин – квалифицированный полузащитник, но подвержен травмам. Вот и в текущем сезоне он часто оказывался на больничном и принял участие только в 12 поединках в чемпионате УПЛ, отличившись одним забитым мячом.

Всего же в составе «Зари» выступают шесть представителей балканских стран.

Также 30 июня истекает срок аренды у Романа Саленко, Новина Малыша и Федора Задорожного, принадлежащих киевскому «Динамо». Но продолжат ли они свои выступления в луганском клубе, станет известно позже.