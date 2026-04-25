Подлость Хетафе против Барселоны наконец-то не сработала

Руководство «Хетафе» пошло на хитрость в матче с «Барселоной», который состоялся 25 апреля 2026 года, решив не поливать и не косить газон. Хозяева поля готовы к штрафу, но пытались помешать быстрой, ориентированной на пас игре «Барселоны».

Поединок Ла Лиги прошел на газоне с высотой травы в 30 мм, к тому же она была сухой. На сей раз стратегия «Хетафе» не сработала – голы Фермина Лопеса и Маркуса Рэшфорда принесли сопернику победу со счетом 2:0.

В последних пяти сезонах «Барселона» никак не могла победить «Хетафе» не выезде (+0=4-1) и забила лишь один гол.