  4. Подлость Хетафе против Барселоны наконец-то не сработала
25 апреля 2026, 21:03 | Обновлено 25 апреля 2026, 21:04
Подлость Хетафе против Барселоны наконец-то не сработала

Руководство «Хетафе» пошло на хитрость в матче с «Барселоной», который состоялся 25 апреля 2026 года, решив не поливать и не косить газон. Хозяева поля готовы к штрафу, но пытались помешать быстрой, ориентированной на пас игре «Барселоны».

Поединок Ла Лиги прошел на газоне с высотой травы в 30 мм, к тому же она была сухой. На сей раз стратегия «Хетафе» не сработала – голы Фермина Лопеса и Маркуса Рэшфорда принесли сопернику победу со счетом 2:0.

В последних пяти сезонах «Барселона» никак не могла победить «Хетафе» не выезде (+0=4-1) и забила лишь один гол.

По теме:
Валенсия – Жирона – 2:1. Поражение каталонцев. Видео голов, обзор матча
Молчание Цыганкова. Жирона в гостях уступила Валенсии
Месси назвал нападающего, который нужен Барселоне
Маркус Рэшфорд Фермин Лопес Барселона Хетафе Хетафе - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: ESPN
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший на поле. Известна оценка Яремчука за дубль в чемпионате Франции
Футбол | 25 апреля 2026, 19:12 0
Лучший на поле. Известна оценка Яремчука за дубль в чемпионате Франции
Лучший на поле. Известна оценка Яремчука за дубль в чемпионате Франции

Украинец дважды поразил ворота «Осера»

Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
Футбол | 25 апреля 2026, 05:02 2
Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й

«Реал» (Мадрид) в очередной раз упустил победу

Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Футбол | 25.04.2026, 04:32
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Футбол | 25.04.2026, 09:25
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»
Футбол | 25.04.2026, 18:59
Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»
Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»
Популярные новости
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Рой ДЖОНС: «Думаю, что он не готов к этому бою»
Рой ДЖОНС: «Думаю, что он не готов к этому бою»
23.04.2026, 19:27 1
Бокс
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 33
Теннис
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 13
Футбол
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 9
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 16
Футбол
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 64
Футбол
