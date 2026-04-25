  4. Шацких объяснил, почему Довбик не может заиграть в Роме
25 апреля 2026, 22:01
16
0

Шацких объяснил, почему Довбик не может заиграть в Роме

28-летний нападающий сборной Украины не случайно потерял место в основном составе «волков»

25 апреля 2026, 22:01 |
16
0
Шацких объяснил, почему Довбик не может заиграть в Роме
Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких объяснил, с чем связаны проблемы украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в Италии. Он сравнил его со своим соотечественником Эльдором Шомуродовым, который также не смог закрепиться в римском клубе.

Шацких считает, что по технике и скорости Артем и Эльдор имеют схожие показатели, а вот в физическом плане украинец значительно выделяется. По его мнению, раскрыть свой потенциал Довбику мешают травмы. В «Жироне» он смог провести яркий сезон, став лучшим бомбардиром Ла Лиги, однако затем перешел в «Рому» и проблемы со здоровьем свели все на нет.

«Травмы очень выбивают из колеи. Только наберешь форму, начнешь что-то демонстрировать, как бац – снова какая-то болячка. Морально это тяжело. Но в целом, по классу, их с Шомуродовым можно назвать равноценными форвардами», – пояснил узбекский специалист.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года за 30,5 млн евро. С января украинец не играет за первую команду «волков» из-за травмы. Всего в текущем сезоне на счету Артема три гола и две голевые передачи в 17 матчах за римлян.

Шомуродов также является игроком «Ромы», но в настоящее время выступает за турецкий «Башакшехир» на правах аренды. В Суперлиге Турции он входит в число лидеров гонки бомбардиров с 20 голами в 31 матче.

Андрей Плыгун
