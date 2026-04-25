Месси назвал нападающего, который нужен Барселоне
В Каталонию может перебраться Лаутаро Мартинес
Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, каталонский гранд интересуется 27-летним футболистом, которого им рекомендовал Лионель Месси. Сама сделка простой не будет: в Италии с Лаутаро прощаться не хотят, потому попросят приличную сумму за его подписание.
В текущем сезоне на счету Лаутаро Мартинес 36 матчей на клубном уровне во всех турнира, в которых успел отличиться 20 голами и четырьмя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» может перехватить суперзвезду у «Барселоны».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua, UA-Football и betking продолжают конкурс с топовыми призами
«Реал» (Мадрид) в очередной раз упустил победу
Мессі зараз Барсі точно нічого не рекомендує. Лаутаро, можливо, і рекомендував. Років 6–7 тому. Коли ще сам там грав. Принаймні Барса хотіла його підписати. Тоді. На заміну Суаресу. Лаутаро теж хотів — до Мессі. Але не склалося.
А зараз це точно не актуально: і Мессі не є барселонським радником, і в самої Барселони трохи інші аргентинські пріоритети. Хто там уже з топів до місцевих будиночків придивляється?