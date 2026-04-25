Месси назвал нападающего, который нужен Барселоне

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, каталонский гранд интересуется 27-летним футболистом, которого им рекомендовал Лионель Месси. Сама сделка простой не будет: в Италии с Лаутаро прощаться не хотят, потому попросят приличную сумму за его подписание.

В текущем сезоне на счету Лаутаро Мартинес 36 матчей на клубном уровне во всех турнира, в которых успел отличиться 20 голами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может перехватить суперзвезду у «Барселоны».