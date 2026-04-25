Испания
25 апреля 2026, 20:52 |
Месси назвал нападающего, который нужен Барселоне

В Каталонию может перебраться Лаутаро Мартинес

Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, каталонский гранд интересуется 27-летним футболистом, которого им рекомендовал Лионель Месси. Сама сделка простой не будет: в Италии с Лаутаро прощаться не хотят, потому попросят приличную сумму за его подписание.

В текущем сезоне на счету Лаутаро Мартинес 36 матчей на клубном уровне во всех турнира, в которых успел отличиться 20 голами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может перехватить суперзвезду у «Барселоны».

Лаутаро Мартинес Лионель Месси трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Интер Милан Барселона
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
А, ну Fichajes, іспанські бурбаси.
Мессі зараз Барсі точно нічого не рекомендує. Лаутаро, можливо, і рекомендував. Років 6–7 тому. Коли ще сам там грав. Принаймні Барса хотіла його підписати. Тоді. На заміну Суаресу. Лаутаро теж хотів — до Мессі. Але не склалося.
А зараз це точно не актуально: і Мессі не є барселонським радником, і в самої Барселони трохи інші аргентинські пріоритети. Хто там уже з топів до місцевих будиночків придивляється? 
Лаутаро сам не піде. Це той вид футболістів, як Тотті, Дель П'єро чи Джеррард- одн клуб.
