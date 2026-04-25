«Уже о чем-то говорит». Салах получил травму. Мундиаль под угрозой?

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подтвердил обеспокоенность болельщиков относительно Мохамеда Салаха после победного матча против «Кристал Пэлас» (3:1).

На 59-й минуте Мохамед неожиданно был заменен, вместо него на поле вышел Джереми Фримпонг.

Египтянин досрочно завершил матч из-за повреждения. Серьезность травмы Салаха на данный момент неизвестна.

«Еще одна победа и еще одна травма. Это история нашего сезона.

Пока слишком рано что-либо говорить, но мы все знаем Мо и как ему тяжело покидать поле. То, что Мо ушёл с поля, уже о многом говорит, но нам нужно подождать и посмотреть, насколько это серьезно», – сказал Арне.

В этом сезоне Мохамед отыграл 39 матчей на клубном уровне, в которых забил 12 мячей и отдал девять голевых передач.