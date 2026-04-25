Это случилось. Тоттенхэм выиграл впервые в этом году. Но – в зоне вылета

Тоттенхэм в матче чемпионата Англии обыграл Вулверхэмптон, который уже вылетел, со счетом 1:0 благодаря голу Палиньи.

Удивительно, но лондонская команда только сейчас одержала первую победу в АПЛ в 2026 году. Последний до этого успех датирован 28 декабря минувшего года.

Команда Роберто Де Дзерби набрала крайне важные три очка, однако все еще остается в зоне вылета, отставая от Вест Хэма на два пункта.