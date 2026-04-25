Это случилось. Тоттенхэм выиграл впервые в этом году. Но – в зоне вылета
Успех Де Дзерби
Тоттенхэм в матче чемпионата Англии обыграл Вулверхэмптон, который уже вылетел, со счетом 1:0 благодаря голу Палиньи.
Удивительно, но лондонская команда только сейчас одержала первую победу в АПЛ в 2026 году. Последний до этого успех датирован 28 декабря минувшего года.
Команда Роберто Де Дзерби набрала крайне важные три очка, однако все еще остается в зоне вылета, отставая от Вест Хэма на два пункта.
Tottenham have FINALLY won a Premier League game in 2026:— Squawka (@Squawka) April 25, 2026
◎ 0-0 vs. Brentford
◎ 1-1 vs. Sunderland
◎ 3-2 vs. Bournemouth
◎ 1-2 vs. West Ham
◎ 2-2 vs. Burnley
◎ 2-2 vs. Man City
◎ 2-0 vs. Man Utd
◎ 1-2 vs. Newcastle
◎ 1-4 vs. Arsenal
◎ 2-1 vs. Fulham
◎ 1-3 vs. Crystal… pic.twitter.com/qvHW2iokOC
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер хочет, чтобы украинец покинул команду
Тренер готов принять вызов «Панатинаикоса»
