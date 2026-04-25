Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это случилось. Тоттенхэм выиграл впервые в этом году. Но – в зоне вылета
Англия
25 апреля 2026, 19:59 | Обновлено 25 апреля 2026, 20:07
163
2

Это случилось. Тоттенхэм выиграл впервые в этом году. Но – в зоне вылета

Успех Де Дзерби

163
2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Тоттенхэм в матче чемпионата Англии обыграл Вулверхэмптон, который уже вылетел, со счетом 1:0 благодаря голу Палиньи.

Удивительно, но лондонская команда только сейчас одержала первую победу в АПЛ в 2026 году. Последний до этого успех датирован 28 декабря минувшего года.

Команда Роберто Де Дзерби набрала крайне важные три очка, однако все еще остается в зоне вылета, отставая от Вест Хэма на два пункта.

Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сегодня два тренера из шахтёрской школы выиграли: Фонсека и Де Дзерби.
Роберто сделает всё что может, но уже не всё зависит от Ттх
Ответить
0
🔥Эффект Де Дзерби
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем