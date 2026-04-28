Чемпионат мира28 апреля 2026, 19:21 | Обновлено 28 апреля 2026, 19:46
234
2
Бруно ФЕРНАНДЕШ: «Последний ЧМ для Роналду. Нужно его выиграть»
Португальцы надеются на большой успех
Хавбек Манчестер Юнайтед и один из лидеров сборной Португалии Бруну Фернандеш надеется, что команда выиграет ЧМ-2026, который станет последним большим турниром для Криштиану Роналду.
«Это последний чемпионат мира для Роналду, и было бы классно завершить это победой на ЧМ-2026. Я надеюсь, что нам это удастся».
«Но не только для Португалии, но и для Роналду и всего, что он дал футболу», – сказал Фернандеш.
Сборная Португалии на групповом этапе сыграет против Конго, Узбекистана и Колумбии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 апреля 2026, 16:58 0
Атлетико может потерять Альвареса
Футбол | 27 апреля 2026, 21:29 32
Дмитрий Ризнык может перебраться в «Лидс»
Бокс | 27.04.2026, 23:59
Футбол | 28.04.2026, 08:01
Футбол | 28.04.2026, 15:19
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
З групи повинні вийти а там може і пощастить
Оце був би подарок для КріРо !!! А що, ФІФА гірше за УАФ, яка дарує чемпіонство юбіляру!?
Популярные новости
26.04.2026, 18:05 76
27.04.2026, 09:17 15
27.04.2026, 21:49
27.04.2026, 09:04
27.04.2026, 17:11 31
27.04.2026, 08:36 16
27.04.2026, 10:23 11
27.04.2026, 17:09 5