  4. Бруно ФЕРНАНДЕШ: «Последний ЧМ для Роналду. Нужно его выиграть»
28 апреля 2026, 19:21 | Обновлено 28 апреля 2026, 19:46
Бруно ФЕРНАНДЕШ: «Последний ЧМ для Роналду. Нужно его выиграть»

Португальцы надеются на большой успех

Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек Манчестер Юнайтед и один из лидеров сборной Португалии Бруну Фернандеш надеется, что команда выиграет ЧМ-2026, который станет последним большим турниром для Криштиану Роналду.

«Это последний чемпионат мира для Роналду, и было бы классно завершить это победой на ЧМ-2026. Я надеюсь, что нам это удастся».

«Но не только для Португалии, но и для Роналду и всего, что он дал футболу», – сказал Фернандеш.

Сборная Португалии на групповом этапе сыграет против Конго, Узбекистана и Колумбии.

Иван Зинченко Источник: ESPN
З групи повинні вийти а там може і пощастить
Оце був би подарок для КріРо !!!  А що, ФІФА гірше за УАФ, яка дарує чемпіонство юбіляру!?
