Бруно ФЕРНАНДЕШ: «Последний ЧМ для Роналду. Нужно его выиграть»

Хавбек Манчестер Юнайтед и один из лидеров сборной Португалии Бруну Фернандеш надеется, что команда выиграет ЧМ-2026, который станет последним большим турниром для Криштиану Роналду.

«Это последний чемпионат мира для Роналду, и было бы классно завершить это победой на ЧМ-2026. Я надеюсь, что нам это удастся».

«Но не только для Португалии, но и для Роналду и всего, что он дал футболу», – сказал Фернандеш.

Сборная Португалии на групповом этапе сыграет против Конго, Узбекистана и Колумбии.