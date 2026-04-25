  4. ВИДЕО. Сумасшествие в Майнце: Бавария уступает со счетом 0:3
25 апреля 2026, 17:30 | Обновлено 25 апреля 2026, 17:33
ВИДЕО. Сумасшествие в Майнце: Бавария уступает со счетом 0:3

Мюнхенский гранд провалил первый тайм поединка Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

«Майнц» громит «Баварию» после первого тайма поединка 31-го тура чемпионата Германии.

Встретились команды на стадионе «MEWA Arena» в Майнце.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первая 45-минутка оказалось суперуспешной для хозяев поля, который трижды поразили ворота звездных гостей: точные удары нанесли Доминик Кор, Пауль Небель и Шералдо Бекер.

Команда Компани гарантировала себе титуо чемпиона Германии в прошлом туре, потом результат этой встречи ее положение в турнирной таблице никак не изменит.

Даниил Кирияка
