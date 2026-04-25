Чемпионат U-19. Шахтер выиграл и сохранил +6 от Динамо, скоро матч лидеров

Шахтер в матче чемпионате Украины U-19 обыграл Кудровку со счетом 3:0 и продолжает лидировать в юношеском первенстве.

Команда Алексея Белика сохраняет перевес в шесть очков над Динамо – 67 против 61. Матч между лидерами состоится уже в следующем туре, 2 мая.

Третью позицию занимает Рух с 45 очками.

Чемпионат Украины U-19. 25-й тур

Кудровка U19 (Кудровка) – Шахтер U19 (Донецк) – 0:3

Голы: 0:1 Сметана (34), 0:2 Балакай (73), 0:3 Тютюнов (76)

Шахтер U19: Чимпоеш, Костюк, Вергун, Милокост, Калюжный, Бундаш (к) (Черненький, 78), Тютюнов, Сметана (Канте, 77), Стрильчук (Петрук, 78), Балакай, Ломага (Давиденко, 58)