25 апреля 2026, 16:31 | Обновлено 25 апреля 2026, 16:54
В МЛС знают, как подписать Салаха. Пойдут по пути Месси

Игроку предложат долю в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

По информации СМИ, клуб МЛС Сан-Диего и сама лига активно работают над приглашение форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха, который летом станет свободным агентом.

Сан-Диего владеет миллиардер египетского происхождения Мохамед Мансур.

При этом и МЛС понимает, что не может конкурировать с Саудовской Аравией в плане зарплаты, однако у лиги есть свой метод – топ-игрокам предлагают стать владельцем части клуба после завершения карьеры.

Такая схема сработала с Лионелем Месси, который получит долю акций Интер Майами после завершения карьеры, и с рядом других футболистов.

Сообщается, что Салаха интересует возможность стать владельцем Сан-Диего, пусть даже сейчас игрок потеряет в деньгах по контракту.

Источник: The Athletic
