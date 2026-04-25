В МЛС знают, как подписать Салаха. Пойдут по пути Месси
Игроку предложат долю в клубе
По информации СМИ, клуб МЛС Сан-Диего и сама лига активно работают над приглашение форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха, который летом станет свободным агентом.
Сан-Диего владеет миллиардер египетского происхождения Мохамед Мансур.
При этом и МЛС понимает, что не может конкурировать с Саудовской Аравией в плане зарплаты, однако у лиги есть свой метод – топ-игрокам предлагают стать владельцем части клуба после завершения карьеры.
Такая схема сработала с Лионелем Месси, который получит долю акций Интер Майами после завершения карьеры, и с рядом других футболистов.
Сообщается, что Салаха интересует возможность стать владельцем Сан-Диего, пусть даже сейчас игрок потеряет в деньгах по контракту.
If you found an error, please
