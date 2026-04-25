  4. Малиновский дал совет Яремчуку, заговорив о Фонсеке: «Он такой...»
25 апреля 2026, 12:33
Малиновский дал совет Яремчуку, заговорив о Фонсеке: «Он такой...»

Руслан верит в успех Романа

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Лидер национальной сборной Украины Руслан Малиновский оценил перспективы украинского форварда Романа Яремчука во французском Лионе, заговорив о Пауле Фонсеке.

– Роман Яремчук перешел в «Лион». Возможно, общались с ним, давали советы по опыту в Лиге 1?

– Я Роме еще не написал. Считаю, что он очень классный нападающий. Он такой парень, очень переживающий. У него нет этого, скажем так, пофигизма. Он очень серьезный. Он, конечно, когда не играет, не забивает, то немного переживает, но это работающий профессионал.

И мне кажется, в некоторых моментах, даже когда у него что-то не выходит, он еще больше начинает работать, еще больше бегать. Поэтому я считаю, что ему не хватает немного этого фарта, может тренера, может этого доверия, которого у него не было в «Олимпиакосе», он не так много играл.

Поэтому надеюсь, что Пауло Фонсека даст ему больше игрового времени, и он сможет показать себя, – сказал Малиновский.

Олег Вахоцкий Источник
