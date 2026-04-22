Яремчук обратился к Реброву, который покинул сборную Украины

Нападающий Роман Яремчук, который на клубном уровне на правах аренды из «Олимпиакоса» защищает цвета «Лиона», обратился к Сергею Реброву, который покинул пост главного тренера сборной Украины:

«Спасибо за общую работу и опыт», – написал 30-летний фуутболист в Instagram.

У руля сборной Украины Сергей Ребров провел 34 матча – 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

В текущем сезоне на счету Романа Яремчука 26 выходов на поле, за которые он отличился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

