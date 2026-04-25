  4. Лидер Бетиса расхвалил Лунина: «Он вытаскивал все...»
25 апреля 2026, 08:32 |
Лидер Бетиса расхвалил Лунина: «Он вытаскивал все...»

Эктор Бельерин рассказал о матче против Реала (1:1)

Getty Images/Global Images Ukraine. Эктор Бельерин

Лидер Бетиса Эктор Бельерин поделился эмоциями после ничьей против мадридского Реала 33 тура испанской Ла Лиги (1:1), расхвалив Андрея Лунина.

«В таких ситуациях у тебя мало времени на размышления. Обычно когда я пробиваю, я не тот игрок, который бьет слишком сильно. Всегда пытаюсь целить по углам, и вот мяч прошел сквозь целую толпу ног, видимо, так и залетел.

Не знаю, чего ждал арбитр, не видел до конца, как развивался эпизод, но, думаю, это был настоящий штурм, потому что у нас было огромное количество моментов. В течение матча у меня было ощущение, что мы полностью контролируем игру и создаем много шансов, но нам просто не удалось забить. И вот очередь дошла до меня, поэтому я очень счастлив по этому поводу.

Не знаю, как это выглядело со стороны, но изнутри, думаю, даже то, что мы не завоевали три очка — это несправедливо, не знаю. Именно такое чувство было на поле. Они, конечно, будучи замечательной командой с очень качественными игроками, также создавали нам много проблем, но мы били по воротам. Вратарь вытаскивал все.

Мы заслуживали даже большего. Я доволен, ведь, наконец, одно очко дома с «Мадридом» — это хороший результат, но, честно говоря, думаю, мы заслуживали немного больше», – сказал Бельерин.

Эктор Бельерин Андрей Лунин Реал Мадрид Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
