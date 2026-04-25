«Начал разваливаться». В Испании дали оценку Лунину после топового матча

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин стал одним из ключевых игроков в матче 32-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (1:1).

Украинец провел на поле все 90 минут и продемонстрировал уверенную игру: пропустил лишь один мяч в добавленное время (90+4), совершил три сейва, показал 87% точности передач и в общей сложности 39 раз коснулся мяча.

Испанское издание Sport.es высоко оценило выступление украинского вратаря:

«Он проявил себя именно тогда, когда «Реал» начал разваливаться. После не лучшего матча против «Баварии» Лунин продемонстрировал свои сильные качества, неоднократно спасая команду благодаря отличной реакции. В эпизоде с голом Эктора Бельерина у него практически не было шансов помешать взятию ворот», – отмечает издание.