  4. «Начал разваливаться». В Испании дали оценку Лунину после топового матча
25 апреля 2026, 21:02
«Начал разваливаться». В Испании дали оценку Лунину после топового матча

Мадридцы не смогли обыграть «Бетис»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин стал одним из ключевых игроков в матче 32-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (1:1).

Украинец провел на поле все 90 минут и продемонстрировал уверенную игру: пропустил лишь один мяч в добавленное время (90+4), совершил три сейва, показал 87% точности передач и в общей сложности 39 раз коснулся мяча.

Испанское издание Sport.es высоко оценило выступление украинского вратаря:

«Он проявил себя именно тогда, когда «Реал» начал разваливаться. После не лучшего матча против «Баварии» Лунин продемонстрировал свои сильные качества, неоднократно спасая команду благодаря отличной реакции. В эпизоде с голом Эктора Бельерина у него практически не было шансов помешать взятию ворот», – отмечает издание.

По теме:
Валенсия – Жирона – 2:1. Поражение каталонцев. Видео голов, обзор матча
Молчание Цыганкова. Жирона в гостях уступила Валенсии
Подлость Хетафе против Барселоны наконец-то не сработала
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.es
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Футбол | 25 апреля 2026, 07:47 59
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко

Клуб требует 25 миллионов евро

Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 25 апреля 2026, 08:31 1
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины

Он не будет помогать Маркевичу в сборной

Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Бокс | 25.04.2026, 04:02
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Полузащитник Тоттенхэма и сборной Нидерландов пропустит чемпионат мира
Футбол | 25.04.2026, 19:16
Полузащитник Тоттенхэма и сборной Нидерландов пропустит чемпионат мира
Полузащитник Тоттенхэма и сборной Нидерландов пропустит чемпионат мира
Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»
Футбол | 25.04.2026, 18:59
Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»
Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»
Ну просто таланты по выдёргиванию отдельных фраз для заголовка)
Популярные новости
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 29
Футбол
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 22
Футбол
Рой ДЖОНС: «Думаю, что он не готов к этому бою»
Рой ДЖОНС: «Думаю, что он не готов к этому бою»
23.04.2026, 19:27 1
Бокс
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 64
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 16
Футбол
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
24.04.2026, 00:07 9
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
