25 апреля 2026, 01:45 | Обновлено 25 апреля 2026, 01:48
ФОТО. Месси встретился с экс-футболистом Реала: неожиданный визит

Антонио Кассано приехал в гости к Месси

Instagram. Лионель Месси и Антонио Кассано

Бывший форвард «Реала» Антонио Кассано опубликовал новое видео в соцсетях, которое сразу привлекло внимание футбольных болельщиков.

Итальянец прибыл в Майами, где лично встретился с Лионелем Месси на базе «Интер Майами». Кассано обнял аргентинца – оба выглядят максимально расслабленными и довольными.

Эта встреча имеет дополнительный контекст. Кассано давно известен как большой поклонник Месси и неоднократно называл его лучшим футболистом в истории.

При этом бывшему игроку «Ромы» регулярно приписывают статус «хейтера» Криштиану Роналду из-за его резких высказываний в адрес португальца.

Поэтому визит в США многие восприняли как очередное подтверждение его позиции в вечном споре о величайшем футболисте.

