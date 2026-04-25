ФОТО. Месси встретился с экс-футболистом Реала: неожиданный визит
Антонио Кассано приехал в гости к Месси
Бывший форвард «Реала» Антонио Кассано опубликовал новое видео в соцсетях, которое сразу привлекло внимание футбольных болельщиков.
Итальянец прибыл в Майами, где лично встретился с Лионелем Месси на базе «Интер Майами». Кассано обнял аргентинца – оба выглядят максимально расслабленными и довольными.
Эта встреча имеет дополнительный контекст. Кассано давно известен как большой поклонник Месси и неоднократно называл его лучшим футболистом в истории.
При этом бывшему игроку «Ромы» регулярно приписывают статус «хейтера» Криштиану Роналду из-за его резких высказываний в адрес португальца.
Поэтому визит в США многие восприняли как очередное подтверждение его позиции в вечном споре о величайшем футболисте.
🚨📲 Antonio Cassano on Instagram. — The Touchline (@TouchlineX) April 24, 2026
