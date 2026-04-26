Лунин составил компанию Александру Шовковскому

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин достиг знакового рубежа в Лиге чемпионов.

Ответный матч 1/4 финала против «Баварии» (3:4) стал для украинца уже четвертым на этой стадии турнира. Таким образом, он повторил рекорд легенды киевского «Динамо» Александра Шовковского по количеству матчей в четвертьфиналах ЛЧ среди украинских голкиперов.

У бывшего вратаря донецкого «Шахтера» Андрея Пятова два таких поединка.

Топ украинских вратарей по количеству матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов:

Шовковский – 4

Лунин – 4

Андрей Пятов – 2