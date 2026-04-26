  4. Лунин составил компанию Александру Шовковскому
26 апреля 2026, 07:02 |
817
2

Лунин составил компанию Александру Шовковскому

Украинец недавно сыграл свой четвёртый матч в четвертьфинале Лиги чемпионов

26 апреля 2026, 07:02 |
817
2 Comments
Лунин составил компанию Александру Шовковскому
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин достиг знакового рубежа в Лиге чемпионов.

Ответный матч 1/4 финала против «Баварии» (3:4) стал для украинца уже четвертым на этой стадии турнира. Таким образом, он повторил рекорд легенды киевского «Динамо» Александра Шовковского по количеству матчей в четвертьфиналах ЛЧ среди украинских голкиперов.

У бывшего вратаря донецкого «Шахтера» Андрея Пятова два таких поединка.

Топ украинских вратарей по количеству матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов:

  • Шовковский – 4
  • Лунин – 4
  • Андрей Пятов – 2

Так. Але є одне "але": Шовковський нґграв там як основний і ніщо, окрім вильоту команди або травми еєге помішало б йому грати там, а Луніну допомогли чисто випадки- травми Куртуа.
