Лунин составил компанию Александру Шовковскому
Украинец недавно сыграл свой четвёртый матч в четвертьфинале Лиги чемпионов
Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин достиг знакового рубежа в Лиге чемпионов.
Ответный матч 1/4 финала против «Баварии» (3:4) стал для украинца уже четвертым на этой стадии турнира. Таким образом, он повторил рекорд легенды киевского «Динамо» Александра Шовковского по количеству матчей в четвертьфиналах ЛЧ среди украинских голкиперов.
У бывшего вратаря донецкого «Шахтера» Андрея Пятова два таких поединка.
Топ украинских вратарей по количеству матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов:
- Шовковский – 4
- Лунин – 4
- Андрей Пятов – 2
