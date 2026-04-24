Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАТВИЙЧЕНКО после матча с Колосом: «Имеем то, что имеем»
Украина. Премьер лига
24 апреля 2026, 20:17 | Обновлено 24 апреля 2026, 20:18
«Полтава» потерпела очередное поражение в УПЛ

СК Полтава. Павел Матвийченко

Главный тренер «Полтавы» Павел Матвийченко подвел итоги проигранного матча 25-го тура УПЛ с «Колосом» – 0:2.

«Первый тайм был более-менее равным. Было два-три хороших момента. Играли по ветру – нам было удобнее. Но те несколько моментов мы не реализовали. Это, к сожалению, мастерство наших футболистов.

Второй тайм. Индивидуальные ошибки привели к голам. Первый момент проиграли в центральной зоне. Мастерски сыграл нападающий соперника. Второй гол такой типичный. В центральной зоне проиграли. Имеем то, что имеем.

Дебют Белошевского? Мы благодарны Богдану за то, что он сыграл сколько смог. Понимали риски. На наш взгляд, он хорошо сыграл, насколько мог.

Он три недели с нами работает, и на тренировках видели, что он где-то готов, но не на 100%, не на два тайма».

Ранее Андрей Засуха прокомментировал победу над «Полтавой» в домашнем матче 25-го тура УПЛ.

Павел Матвийченко Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Полтава
Иван Чирко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем