МАТВИЙЧЕНКО после матча с Колосом: «Имеем то, что имеем»

Главный тренер «Полтавы» Павел Матвийченко подвел итоги проигранного матча 25-го тура УПЛ с «Колосом» – 0:2.

«Первый тайм был более-менее равным. Было два-три хороших момента. Играли по ветру – нам было удобнее. Но те несколько моментов мы не реализовали. Это, к сожалению, мастерство наших футболистов.

Второй тайм. Индивидуальные ошибки привели к голам. Первый момент проиграли в центральной зоне. Мастерски сыграл нападающий соперника. Второй гол такой типичный. В центральной зоне проиграли. Имеем то, что имеем.

Дебют Белошевского? Мы благодарны Богдану за то, что он сыграл сколько смог. Понимали риски. На наш взгляд, он хорошо сыграл, насколько мог.

Он три недели с нами работает, и на тренировках видели, что он где-то готов, но не на 100%, не на два тайма».