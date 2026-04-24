Анонс 34-го тура итальянской Серии А: стабильность, которая напрягает

Как же быстро летит время и вот снова очередной тур итальянской Серии А! Ничуть не плохая новость и даже наоборот, ведь красивого футбола много не бывает, а уже его все меньше и становится печально. Скоро финалы Кубков, решающие матчи еврокубков и Чемпионат мира, который вряд ли кто уже ждет настолько сильно, как и прошлые. Ладно болельщики из Италии не желают его смотреть по понятным причинам, но и многие остальные тоже из-за нестабильности в мире, не готовых арен в США и Мексике, а также громадных цен на билеты. Однако в межсезонье можно будет заняться приятно-неприятным делом, а именно обсуждением всех команд лиги, которые так или иначе чем-то удивили. Пока же стабильные анонсы продолжаются, потому смотрим, как же там обстоит ситуация в лиге на данный момент.

24.04. 21:45. «Наполи» – «Кремонезе». Тотал больше 2.5 за 1.87

Открывает 34-й тур пятничная игра на стадионе «имени Диего Армандо Марадоны» в 21:45. Судить будет Даниэле Довери.

«Наполи» надоели своей не самой внятной игрой, потому их игру перенесли на пятницу. Правда и в этот день надо кому-то играть, а свободных команд осталось больше, чем задействованных в других турнирах. В прошлом туре неаполитанцы снова уступили и пропустили «Милан» на второе место. Такая себе иллюзия борьбы, которая может закончиться плачевно для обоих, ведь наседает «Ювентус», готовый вернуться в тройку лучших. Антонио Конте в ярости, но так за сезон ничего и не смог сделать. Крайне интересно, как «Наполи» и «Ливерпуль» после успешных сезонов смогли провалить следующий, причем с солидным отставанием. Поговаривают о новом тренере для неаполитанцев, однако это уже своего рода стандарт. Даже в атаке играют больше плохо, чем хорошо, а статистика вообще 48:33.

«Кремонезе» вместе с Джейми Варди посочувствовал «Лестеру» о вылете из Чемпионшипа, но как бы самим не вылететь! В прошлом туре отсрочили еще раз это, ведь сумели сыграть вничью, как и «Лечче» не знало успеха. Нога в ногу идут команды! Даже статистика почти похожая: У «Лечче» атака хуже на 4 гола, а «Кремонезе» пропустил больше на 1 мяч. Календарь у парней из Кремоны неплохой, потому можно играть. Вроде и Варди скоро вернется, но как можно надеяться на деда, при наличии Бонаццоли, Окереке и Санабрия. Однако последние двое не забили и половины от голов Джейми. Их даже защитник Баширотто обогнал, чего уж тут говорить. Так и не наладилась ситуация в нападении – если не решат вопрос, везение может покинуть и привет Серия В, с которой не так давно виделись.

Конечно же «Наполи» фаворит, но учитывая результаты команды в нынешнем сезоне, нельзя на 100% быть в этом уверенным. Каким бы не был «Кремонезе», пусть будет ТБ2.5 за 1.87.

25.04. 16:00. «Парма» – «Пиза». Победа «Пармы» за 2.08

Игра пройдет в субботу на «Эннио Тардини» в 16:00. Главный арбитр Андреа Кальзавара.

«Парма» уже третью игру подряд не проигрывает и в каждой забивает! Давненько не было подобных серий и есть +11 очков от зоны вылета: это минимум 3 игры без нервов, а там еще 2 и можно думать о следующем сезоне в Серии А. Пармезанцы явно не станут откладывать все на потом, потому «Пизу» постараются обыграть и это вполне реально. Статистика 24:40 и единственный минус на данный момент – не самый простой календарь, переполненный сильными командами и «Сассуоло». Еще одна не лучшая новость: повреждение Пеллегрино. Без Матео будет очень трудно, причем даже с «Пизой», ведь кроме него забивать особо никто не хочет. Из приятного, дебютным голом и ассистом отличился Эльфеге – может он «зажжет»?

«Пизе» осталось проиграть 2 матча, чтобы официально отправиться в Серию Б. Если «Лечче» и «Кремонезе» победят, то и вовсе 1. Вылета не избежать, сумки скорее всего уже пакуют, но еще 5 матчей надо доиграть, окончательно не опозорившись. Сейчас «Пиза» идет на серии из четырех поражений подряд с общим счетом 1:11. Общая статистика 24:60 и это тоже один из худших показателей в лиге. Травмированы: Марин и Трамони, а остальным все же нужно собраться и показать результат получше, если уважают себя. Шансы на это небольшие, стоит признать.

Скорее всего в матче будет ничья, но рискнем и поверим в победу «Пармы» за 2.08.

25.04. 19:00. «Болонья» – «Рома». Тотал больше 2.5 за 2.08

Игра пройдет на «Ренато Даль’Ара» в субботу, в 19:00. Главный арбитр Марко Ди Белло.

Ожидается очень интересная игра за статус. Причем для «Болоньи» матч тоже важен, пусть и отстают от еврокубковой зоны на 6 очков. Сами виноваты, что до такого дошло и пусть в теории шансы подняться выше есть, но надо побеждать, причем соперники-то принципиальные. «Ювентусу» уже уступили, погнали дальше! Ох и непростой календарь, правда «Интер» может и резервом выйти, ведь через месяц точно будут праздновать чемпионство. Виченцо Итальяно разочарован обстановкой и все неудачи принял на свой счет – пока его увольнять не собираются, а игроки готовы постоять за тренера. Раньше желания видимо не было? Состав хороший, но надо точечные усиления и за межсезонье выучить, что такое стабильность. Пока же лишь побеждать и других вариантов нету.

«Рома» после серьезной оплеухи от «Интера» собралась и две игры подряд не проигрывают. Плюс еще и в том, что не дали «Аталанте» набрать 3 очка, хоть и обошлись всего ничьей. Римляне так и продолжают занимать шестое место и явно хочется большего, ведь «Комо» тоже изрядно наошибался, упустив преимущество. Наконец-то забил кто-то другой, а не Мален и это порадовало. Удручает травма Пеллегрини, а также никак не оправится от повреждения Фергюсон, который скорее всего так и не сыграет, вернувшись назад в «Брайтон». Еще один повод для радости: не самые сложные соперники в оставшихся играх. Календарь прям благоволит «Роме», но «волки» в таком случае привыкли терять очки – может Гасперини уже настроил игроков на победы?

Почти одинаковые котировки вполне оправданы и даже ТБ2.5 за 2.08 смотрится не чем-то невероятным.



25.04. 21:45. «Верона» – «Лечче». Тотал больше 1.5 за 1.55

Еще одна игра аутсайдеров запланирована на 21:45 в субботу. Принимать гостей будет «Марк Антонио Бентегоди», а судья Давиде Масса.

Так «Вероне» лучше и не стало: после победы над «Болоньей» уже 5 проигрышей подряд и только в одной игре забили гол. Фанаты уже готовы смотреть с нового сезона Серию Б, ведь положение дел аналогично «Пизе»: парочка проигрышей и официально до свидания. Упростит положение дел подарок «Лечче» – если проигрывают, прямо в следующем туре на выход. Отставание составит -13 очков, которое за 4 игры уже даже теоретически отыграть невозможно. Виноваты сами, что уж говорить. Статистика 23:56, запомнятся, как команда с длительной серией без побед на старте чемпионата, а также не удастся забыть и их непонятную трансферную политику. Но в целом, еще и матчи красивые выдавали, чего уж скрывать.

«Лечче» пока имеет все шансы остаться в вышке и дело за малым: набрать больше очков, чем «Кремонезе» и может «Кальяри». Соперники полегче, чем у конкурентов, но воспользуются ли «джалло-росси» этим? Пока держатся и не отстают, бьются и стараются – худшая атака лиги продолжает забивать по минимуму и никак не впечатляет. Защита тоже не отличается надежностью, потому только выкладка на 100% и больше инициативы от Стулича и Пьеротти помогут набирать очки. Местами и Кулибали играл неплохо, но вот несколько матчей подряд выглядит невзрачно и не помогает побеждать. Именно от Лассана зависит креатив, хотя у того же Галло больше ассистов: 4 против 1. Эусебио Ди Франческо настроен оптимистически, вылетать не планирует, но как все будет, увидим совсем скоро.

Битва аутсайдеров и соответствующие почти одинаковые котировки. В атаке команды не слишком активные, но 2 гола должны забить: ТБ1.5 за 1.55.

26.04. 13:30. «Фиорентина» – «Сассуоло». Тотал больше 2.5 за 1.8

Матч пройдет на «Артемио Франки» в 13:30, открыв серию матчей в воскресенье. Ответственный за порядок Ливио Маринелли.

«Фиорентина» продлила серию без поражений в чемпионате, которая уже доходит до 5 матчей. В прошлой игре правда фанатов разочаровали, ведь даже с «Интером» скатали 1:1, а «Лечче» победить не удалось и завершили с тем же счетом. Хуже всего, что скромный аутсайдер еще и по статистике переиграл «фиалок», но так и не научился реализовывать моменты, потому и не победили. Что ж, «Фиорентине» хуже от этого не стало, ведь все кто ниже теряют очки, а комфортные +8 от зоны вылета позволяют ошибаться. Болельщики желают побыстрее решить данный вопрос, как и Паоло Ваноли, пообещавший настроить команду на позитив. Травмирован Мойзе Кин, повреждение получил Робин Госенс, а в остальном вопросов к составу никаких.

«Сассуоло» после сумбурного матча в Генуе выдал аналогичную уже дома с «Комо», победив тех со счетом 2:1. Весьма интересно, что ни в чем не уступали сильному сопернику. В прошлом анонсе говорили: к отсутствию Берарди привыкли и собственно были правы: Нзола с Лорьенте сыграли отлично, а Вольпато забил гол, хоть и не смотрелся слишком уверенно. Не порадовал и Пинамонти, а на воротах появился Стефано Турати, который сделал 2 сэйва и только раз не смог выручить. Это уже не первое появление итальянца на поле и скорее всего таким образом Фабио Гроссо дает шанс Муричу отдохнуть, а талантливому голкиперу проявить себя. Команда сдружилась, давно играют, как братья и надо еще немного поработать, чтобы больше побеждать.

Очень странно, что «Фиорентина» считается фаворитом, хотя «фиалки» разыгрались и могут показать себя с лучшей стороны. Пусть будет ТБ2.5 за 1.8, ведь оба клуба способны забивать 3 и больше, иногда даже в первом тайме.

26.04. 16:00. «Дженоа» – «Комо». Тотал больше 2.5 за 1.95

Игра пройдет на «Луиджи Феррарис» в воскресенье, в 16:00. Главный судья Федерико Ла Пенна.

Как же полюбили в «Дженоа» забивать или пропускать 2 гола! Только за 7 последних игр было зафиксировано 3 победы со счетом 2:1, одна 2:0 и 3 поражения 0:2 – любителям статистики такое по душе, а ведь еще недавно фанатели от единичек и троек. Уже смотрятся намного лучше, набрали 39 очков и даже статистика уже не безликая, а приближенная к балансу: 40:46. Потеря Малиновского снова заставила задуматься, ведь Даниэле Де Росси вышел из ситуации усилением центра поля и выделил Бальданзи под двух форвардов, которые и забили по голу. Не так уж и часто «грифоны» играют в 2 нападающего, ограничиваясь только Коломбо и изредка Мессиаса или Экубана. В прошлом туре Лоренцо и Калеб поддерживали друг друга, когда пропадали полузащитники. В 34-м вернется Малиновский и состав станет еще лучше.

«Комо» в последних матчах напоминает «Арсенал» с их девизом «проигрывать, так уж все!». После шикарной серии побед, погромов и повышения в топ-4, банда Фабрегаса куда-то уехала и на их место встали некачественные копии. Как-то и критиковать «Комо» особо нет желания, ведь играют же отлично и зрелищно, но упустили две победы над «Интером», одна из которых заставила забыть о Кубке Италии. Еще и «Сассуоло» проиграли в Серии А, оформив отставание от четвертого места на 5 очков. Дальше будет полегче, но как-то от этого уже невесело. Надо собраться и добыть в оставшихся матчах максимальное количество очков, надеясь на потери конкурентов – никто не идеальный, потому все реально.

Не странно, что даже дома «Дженоа» не фаворит и в данном матче действительно можно забрать победу «Комо» за 1.76 или ТБ2.5 за 1.95.

26.04. 19:00. «Торино» – «Интер». Тотал больше 3.0 за 2.05

Игра пройдет на туринском Олимпико в 19:00, в воскресенье. Судить будет Маурицио Мариани.

Как и «Дженоа», поменял отношение к игре «Торино» и выглядит очень даже неплохо, демонстрируя качественный футбол. После двух побед оступились с «Кремонезе» – раненый волк хуже сильного и здорового, потому аутсайдеров недооценивать точно не стоит. Со вторым как раз играть в 34-м туре и посмотрим, действительно ли будет легче. Играет «Торино» дома, травмированы только Нкунку, Абухляль и Сапата, которые особо погоды в команде не делают. Лучший Симеоне, его уже получше дополняет Адамс, а Казадеи и Влашич когда прибавили, вообще радуют фанатов. Может забивают не так много, но в защите перестали ошибаться, как раньше.

А вот «Интер» похоже включил режим «веселимся по полной» и не особо обращает внимание на порядок. Как не странно, в таких условиях везение сопутствует, а футбольная фортуна с попкорном смотрит зрелищный и увлекательный футбол. Особенно в историю стоит включить две апрельские битвы с «Комо», где «нерадзурри» проигрывали по ходу матча, но спасали его и выигрывали. В финале Кубка Италии вряд ли стоит ждать такой развеселый футбол, а вот в Серии А могут и продолжить! Лаутаро дали отдохнуть, но это не проблема – толпа полузащитников и Тюрам с Эспозито могут его заменить, а там еще есть Бонни, Фраттези, Зелиньски, Диуф и другие. Бастони скорее всего тоже отправили отдыхать, чтобы не травмировался перед трансфером, который практически на 80% реален, учитывая гнев фанатов после ошибок в ответственной игре сборной и красной карточки.

Здесь даже думать не стоит – ТБ3 за 2.05!

26.04. 21:45. «Милан» – «Ювентус». «Обе забьют – да» за 1.71

Принципиальнейший матч и не только 34 тура состоится на «Сан-Сиро» в 21:45, в воскресенье. Судьи: Симоне Соцца, Марсело Росси, Джузеппе Перотти. Фабио Мареска и Росарио Абиссо главные на VAR.

Как-то странно, почему такое мощное и исторически принципиальное противостояние за столько лет не имеет своего названия! Однако менее интересным из-за этого оно не стало и с каждым годом все интереснее, в чью же пользу завершится игра. Фанаты не всегда рады, ведь многовато встреч завершается со счетом 0:0, но скорее всего это в прошлом. Исключение: игра «Милана» в последних матчах. Хоть забили впервые за 2 игры, но «Вероне» и только 1 – Аллегри похвастался, что поменял стратегию и кто бы мог поверить, действительно! Из 3-5-2 с двумя опорниками выбрал классические 3-5-2 и был рад! Первый тайм отыграли неплохо, а во втором вышел тот «Милан», который играл и до этого: вернулись в защиту, замены были неудачные и только фактор «Вероны» помог. Был бы условный «Комо», развалили б неприлично и не извинились бы. Проблемы никуда не делись, потому работать есть над чем.

«Ювентус» уже доволен, что не выиграл конкуренцию за Макса Аллегри летом и хоть не без ошибок, но сезон проводят достаточно удачный. Вот уже 7 матчей подряд не проигрывают, из которых всего 2 ничьи, причем соперники были не самые легкие. Вот с таким «Ювентусом» можно считаться и дальше скорее всего станет только лучше. У сеньора Спаллетти явно хватает козырей в рукавах и даже в нынешнем сезоне выложены далеко не все. Травмированы: Перин, Кабаль, Влахович и Милик – явно не потеря для действующего состава. Даже позавидовать можно главному тренеру, потому как настолько все в хорошей форме, что даже Дэвид с голом в прошлом туре получил всего 6.9 оценку, а Локателли с желтой 8.1. Однако оценки дело неблагодарное, потому если в общем – настоящая банда с характером, которой можно добавить защитника и нападающего по типу Хулиана Альвареса и погнали за трофеями.

Ну что, снова по нулям? Не хотелось бы, потому поверим в «Обе забьют – да» за 1.71.

27.04. 19:30. «Кальяри» – «Аталанта». Победа «Аталанты» за 1.71

Первый матч понедельника состоится в 19:30 на «Униполь Домус». Главный арбитр Хуан Лука Сакки.

Как «Кальяри» прервали свою серию неудач, так снова отправились в нокаут. Ну да, можно все списать на силу «Интера», но с такой игрой можно было и на поле не выходить, и так было бы 0:3. Повезло «Кальяри» в том, что вначале сезона набрали немало очков, хотя уже и их маловато, особенно на фоне соперников, которые даже своей игрой в положении «на четвереньках» понемногу приближаются и заставляют нервничать. Фабио Пизакане тоже частенько удивляет – ставить аналогичную сопернику тактику можно против более слабых соперников, ведь сильные попросту переиграют по позициям, да еще они же с наработками уже, а не просто в качестве эксперимента. В общем, очередной поток размышлений с заключением «тренеру виднее». Пусть Пизакане разбирается, если не хочет упустить такое преимущество и по итогу вылететь.

«Аталанта» злая после двух матчей с 1 очком в Серии А и особенно «подкосил» команду вылет из Кубка Италии. Очередной сезон без трофеев и придется поднапрячься, чтобы попасть в еврокубки. Без них такой состав содержать будет проблемно и дорого, потому надо думать о будущем прямо сейчас. Соперники остались не самые сильные, если учитывать состав без травм. Они то есть, но среди лидеров никого с повреждениями нету. Кажется Палладино все же надо внести какие-то коррективы: как минимум «Аталанте» надо прибавить в нападении и для этого стараний одного Крстовича маловато. Вот как Колян будет играть на острие со Скамаккой или еще лучше с Де Кетеларе, может и прорвет. Меняющиеся флангами вингеры вариант неплохой, но часто бывает провал по позициям. Лучше вон как «Интер» выстроить все в единый кулак и гнуть свою линию, заменами добавляя мощности и свежести. В Серии А -4 от 5-6 места, а «Болонья» скорее всего мешать не будет.

Подарком можно считать 1.71 за победу «Аталанты», даже учитывая тот факт, что команда 3 игры подряд не выигрывает и играет в гостях. Есть ли шансы у «Кальяри»? Вот если только повезет, как в игре с «Ювентусом». «Хетафе» и ФК «Чернигов» смогли победить без единого удара в створ, а «Кальяри», чем хуже?

27.04. 21:45. «Лацио» – «Удинезе». Победа «Лацио» за 1.96

Последняя игра 34 тура пройдет в 21:45 на «Олимпико», но уже римском. За порядок отвечает Кевин Боначина.

Ну что фанаты «Лацио», как вам преображение команды после провала и тонны критики? Ну на поражение «Фиорентине» глаза можно закрыть, потому без него уже 7 игр без проигрышей и есть долгожданный финал, хоть и пока в Кубке Италии. Соперник там будет сложнейший, но как же без этого, такой же и уровень «Final Boss» на пути к трофею. Маурицио Сарри поставил-таки 4-3-3 и поставил задачу: берем порядком, реализовываем, что создаем. Получается не прям беспроблемно, но если ничего не получается, хоть не ломятся без причины вперед. Ну и еще появилась подстраховка от игроков, а вратарь Эдоардо Мотта прям очень нравится и выручает свою команду больше, чем ошибается. Стоит помнить: «Лацио» перехваливать нельзя, можно и не хвалить, ведь снова пойдет черная полоса. Поэтому пусть доказывают все на поле!

«Удинезе» можно хвалить и критиковать, ведь в этом весь их сезон, непонятно какой год подряд. Вот же какой баланс: «Милан» разбили 3:0, зато следом проиграли «Парме» 0:1! Может не повезло, но таков уж современный футбол. Мадука Окойе может доиграться, ведь после череды хороших матчей выдал провальный и ничем не помог команде против слабого соперника. Правда винить одного вратаря, это как выпустить только его одного на поле. Ужаса не произошло, могут и лучше, да и обещали, что модернизацию проведут, хотя бы в нападении. В защите ничего менять и не получится, ведь Бертола, Заноли, Земура и Кристенсен травмированы, Карлстром пропустит игру из-за дисквалификации, а Петровскому и Зарраге лень отрабатывать в обороне, ведь в нападении Букса, Гуйе и Байо не тащат без Дэвиса.

«Лацио» на кураже и должны дальше продолжать побеждать. «Удинезе» против таких соперником способны удивлять, хотя П1 за 1.96 смотрится отлично.

Статистический раздел

В прошлом туре команды забили всего 19 голов: 10 домашние команды и 9 гостевые. Из сенсаций стоит выделить поражение «Комо», а в остальном все было ожидаемо.

Командная статистика следующая:

Владение мячом: «Комо» (61.6), «Интер» (59.4), «Наполи» (58.9).

«Сухие» ворота: «Интер» (16), «Комо» и «Лацио» (15).

Зрители: «Милан» (73 145), «Интер» (72 821), «Рома» (62 509).

Удары в створ: «Интер» (6.2), «Ювентус» (5.9), «Комо» (5.2).

Точные передачи: «Наполи» (479.8), «Интер» (471.7), «Комо» (466).

Точные длинные передачи: «Болонья» (32.2), «Аталанта» (26.4), «Торино» (25).

Угловые: «Интер» (213), «Аталанта» (196), «Наполи» (183).

Перехваты: «Верона» (10.2), «Рома» (9.1), «Пиза» (8.8).

Отборы: «Лечче» (18.2), «Верона» (17.9), «Дженоа» (17.1).

Нарушения: «Верона» (15.9), «Кальяри» (14.5), «Торино» (14.1).

«Верона» и «Фиорентина» так и остаются самыми грубыми с 73 желтыми карточками. По красным «Лацио» не прогрессирует (7), а вот «Болонья» уже рядом – 6.

У игроков Лаутаро Мартинес не пополняет свою копилку голов из-за травмы (16), а вот Димарко наконец-то прервал серию без ассистов и у него их уже 15.

Также интересная статистика по игрокам:

Удары в створ: Эван Фергюсон (1.7), Никола Крстович (1.7), Нико Пас (1.6).

Удары: Никола Крстович (5.2), Мойзе Кин (4.3), Джанлука Скамакка (4.1).

Точные передачи: Амир Ррахмани (77.4), Мануэль Локателли (73.5), Хакан Чалханоглу (68.8).

Точные длинные передачи: Никола Моро (7.7), Лука Модрич и Мануэль Локателли (5.6).

Отборы: Патрицио Мазини (4.3), Никколо Фортини (3.7), Филип Костич (3.3).

Перехваты: Роберто Гальярдини (2.4), Армель Белла-Кочап (2.3), Джорджо Скальвини (2).

Выносы: Ардиан Исмайли (7.8), Томас Кристенсен (7.5), Тарик Мухаремович (7.3).

Сэйвы: Эмиль Аудеро (3.9), Ариянет Мурич (3.8), Федерико Равалья (3.4).

Успешный дриблинг: Жуниор Мессиас (2.8), Кенан Йылдыз и Джонатан Роу (2.5).

Совершено нарушений: Лоренцо Лукка (3.8), Дженнаро Боррелли и Даниэль Москера (3.4).

Понграчич и Малиновский топы по желтым: у каждого уже по 10. Ну а лидер по красным давно один и тот же – составьте кто-то же компанию Тройло, ведь у него всего 2 красные! Может в 34-м туре это и поменяется, будем смотреть!