Украина. Премьер лига
24 апреля 2026, 19:17
276
0

ВИЛИВАЛЬД: «Мы ни разу не отбирали очки именно у Динамо»

Владимир Виливальд настроен наконец-то огорчить динамовцев

24 апреля 2026, 19:17 | Обновлено 24 апреля 2026, 19:18
276
0
ВИЛИВАЛЬД: «Мы ни разу не отбирали очки именно у Динамо»
ФК Кривбасс. Владимир Виливальд

Защитник «Кривбасса» Владимир Виливальд поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 25-м туре Премьер-лиги.

«Настроение положительное. Мы уже настраиваемся на серьезную игру, осознаем, что именно ждет нас в это воскресенье. Можно сказать, что мы перезагрузили свой разум и готовимся максимально сосредоточенно. Впереди очень серьезный соперник, и мы это понимаем.

На моей памяти, мы ни разу не отбирали очки именно у «Динамо». Это говорит о том, что нам предстоит очень тяжелая игра. Я считаю, что для победы нам придется приложить очень много усилий. В то же время я уверен, что, играя при поддержке своих болельщиков на стадионе «Горняк», мы получим дополнительную мотивацию и силы», – заявил Виливальд.

«Кривбасс» примет «Динамо» в воскресенье, начало матча в 13:00.

Руслан Полищук Источник: ФК Кривбасс
