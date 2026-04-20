Кривбасс отпраздновал юбилейный разгром в УПЛ

В матче с «Рухом» (3:0) «Кривбасс» одержал 30-ю крупную победу в чемпионатах Украины на своем поле, став 9-м клубом, достигшим этого рубежа. 22 раза криворожцы выигрывали у гостей с преимуществом в три мяча, 7 – в четыре и 1 – в пять (30 сентября 2012 года у запорожского «Металлурга» – 5:0).

В родных стенах бело-красно-черные наносили разгромы 20 командам. При этом чаще других «Волыни» и «Заре» – по 3. Наибольшее количество крупных викторий «Кривбасс» отпраздновал дома с Олегом Тараном – 13 и Юрием Вернидубом – 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные домашние победы Кривбасса в УПЛ