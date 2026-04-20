Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс отпраздновал юбилейный разгром в УПЛ
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 12:54
Кривбасс отпраздновал юбилейный разгром в УПЛ

Криворожцы одержали 30-ю крупную победу в УПЛ на своем поле

В матче с «Рухом» (3:0) «Кривбасс» одержал 30-ю крупную победу в чемпионатах Украины на своем поле, став 9-м клубом, достигшим этого рубежа. 22 раза криворожцы выигрывали у гостей с преимуществом в три мяча, 7 – в четыре и 1 – в пять (30 сентября 2012 года у запорожского «Металлурга» – 5:0).

В родных стенах бело-красно-черные наносили разгромы 20 командам. При этом чаще других «Волыни» и «Заре» – по 3. Наибольшее количество крупных викторий «Кривбасс» отпраздновал дома с Олегом Тараном – 13 и Юрием Вернидубом – 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные домашние победы Кривбасса в УПЛ

КП

Дата

Тренер Кривбасса

Соперник

Счет

1-я

14.08.1993

Игорь НАДЕИН

Нива В

3:0

5-я

24.05.1995

Юрий КОВАЛЬ

Прикарпатье

6:3

10-я

18.07.1998

Олег ТАРАН

Металлург З

4:0

15-я

28.07.2001

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

Металлист

4:1

20-я

17.10.2009

Олег ТАРАН

Заря

4:0

25-я

28.04.2024

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлист 1925

3:0

30-я

19.04.2026

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Рух

3:0

цифры и факты Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем