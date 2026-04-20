Кривбасс отпраздновал юбилейный разгром в УПЛ
В матче с «Рухом» (3:0) «Кривбасс» одержал 30-ю крупную победу в чемпионатах Украины на своем поле, став 9-м клубом, достигшим этого рубежа. 22 раза криворожцы выигрывали у гостей с преимуществом в три мяча, 7 – в четыре и 1 – в пять (30 сентября 2012 года у запорожского «Металлурга» – 5:0).
В родных стенах бело-красно-черные наносили разгромы 20 командам. При этом чаще других «Волыни» и «Заре» – по 3. Наибольшее количество крупных викторий «Кривбасс» отпраздновал дома с Олегом Тараном – 13 и Юрием Вернидубом – 5.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные крупные домашние победы Кривбасса в УПЛ
|
КП
|
Дата
|
Тренер Кривбасса
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
14.08.1993
|
Игорь НАДЕИН
|
Нива В
|
3:0
|
5-я
|
24.05.1995
|
Юрий КОВАЛЬ
|
Прикарпатье
|
6:3
|
10-я
|
18.07.1998
|
Олег ТАРАН
|
Металлург З
|
4:0
|
15-я
|
28.07.2001
|
Геннадий ЛИТОВЧЕНКО
|
Металлист
|
4:1
|
20-я
|
17.10.2009
|
Олег ТАРАН
|
Заря
|
4:0
|
25-я
|
28.04.2024
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Металлист 1925
|
3:0
|
30-я
|
19.04.2026
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Рух
|
3:0
