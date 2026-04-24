  4. Буковина-2 проиграла ФК Ужгород. Результаты матчей 28-го тура Второй лиги
Буковина-2
24.04.2026 13:00 – FT 2 : 4
Ужгород
Украина. Вторая лига
24 апреля 2026, 17:56 | Обновлено 24 апреля 2026, 19:33
Буковина-2 проиграла ФК Ужгород. Результаты матчей 28-го тура Второй лиги

Во Второй лиге стартовала игровая программа 28-го тура

В пятницу, 24 апреля, во Второй лиге прошли матчи 28-го тура. Команды группы А провели два поединка.

Оба матча прошли результативно. «Буковина-2» в результативном поединке на своем поле со счетом 2:4 уступила ФК «Ужгород».

Победили гости и во втором поединке дня. Матч «Самбор-Нива-2» – «Нива» Винница завершился со счетом 3:0 в пользу винницкого клуба.

Вторая лига. 28-й тур, 24 апреля

Буковина-2 – Ужгород – 2:4

Голы: Гамолов, 31, Илика, 72 – Ховайко, 40, 53, Терещенко, 49, Коваленко, 72

Самбор-Нива-2 – Нива Винница – 0:3

Голы: Петленко, 45, 61, Загорулько, 89

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Коваленко (Ужгород).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Илика (Буковина-2).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ховайко (Ужгород).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Терещенко (Ужгород).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ховайко (Ужгород).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Гамолов (Буковина-2).
По теме:
ВИЛИВАЛЬД: «Мы ни разу не отбирали очки именно у Динамо»
Обыграли аутсайдера. Левый Берег одержал непростую победу
Вундеркинд Карпат близок к переходу в Металлист 1925
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Буковина-2 Черновцы Ужгород Самбор-Нива-2 Тернополь Нива Винница
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сумели отыграться. Украина U-15 сыграла вничью со сверстниками из Турции
Футбол | 24 апреля 2026, 16:17 0
Сумели отыграться. Украина U-15 сыграла вничью со сверстниками из Турции
Сумели отыграться. Украина U-15 сыграла вничью со сверстниками из Турции

На 68-й минуте пенальти для сине-желтых реализовал Александр Вологдин

Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 03:05 13
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины

Суркис сделал обращение к уже экс-тренеру сборной Украины

Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Футбол | 24.04.2026, 12:45
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 07:31
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 08:56
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 51
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
22.04.2026, 18:11 9
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
23.04.2026, 05:02 1
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
