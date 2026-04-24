Буковина-2 проиграла ФК Ужгород. Результаты матчей 28-го тура Второй лиги
Во Второй лиге стартовала игровая программа 28-го тура
В пятницу, 24 апреля, во Второй лиге прошли матчи 28-го тура. Команды группы А провели два поединка.
Оба матча прошли результативно. «Буковина-2» в результативном поединке на своем поле со счетом 2:4 уступила ФК «Ужгород».
Победили гости и во втором поединке дня. Матч «Самбор-Нива-2» – «Нива» Винница завершился со счетом 3:0 в пользу винницкого клуба.
Вторая лига. 28-й тур, 24 апреля
Буковина-2 – Ужгород – 2:4
Голы: Гамолов, 31, Илика, 72 – Ховайко, 40, 53, Терещенко, 49, Коваленко, 72
Самбор-Нива-2 – Нива Винница – 0:3
Голы: Петленко, 45, 61, Загорулько, 89
