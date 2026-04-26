Виктор ЛЕОНЕНКО: «Смотришь и просто в шоке от этого»
Виктор – о матче «Бавария» – «Реал»
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко остался разочарован матчем между «Баварией» и «Реалом» (4:3) в Лиге чемпионов.
«Смотришь на голы и просто в шоке. Лучшего бомбардира «Баварии» Кейна никто не держит, он спокойно принимает мяч и забивает. Детская ошибка! Вчера оборона была пробиваемая, как у одной команды, так и у другой. Третий гол «Реала» забивал Диас: принял, шел, шел и пробил. Защитникам нужно было просто сделать шаг навстречу, а не смотреть», – сказал Леоненко.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
