  4. Четвертая «сухая» победа подряд. Динамо U-19 обыграло Кривбасс U-19
24 апреля 2026, 16:02 | Обновлено 24 апреля 2026, 16:29
Четвертая «сухая» победа подряд. Динамо U-19 обыграло Кривбасс U-19

Поединок юношеских команд «Кривбасса» и «Динамо» завершился со счетом 0:1

В пятницу, 24 апреля, состоялся поединок 25-го тура Национальной Лиги U-19. «Динамо» U-19 благодаря голу Павла Люсина на выезде одержало победу над «Кривбассом» U-19.

«Динамо» U-19 активно начало матч и вышло вперед на 14-й минуте. Павел Люсин на дальней штанге замкнул прострел Константина Губенко с правого фланга.

Гости владели инициативой и могли увеличить преимущество в счете. Один из ударов киевлян приняла на себя перекладина ворот «Кривбасса» U-19.

Ближе к концу матча хозяева активизировались и пытались спастись от поражения. Но оборона киевлян не позволила это сделать.

«Динамо» U-19 одержало четвертую победу подряд, не пропустив в этих матчах ни одного мяча.

Национальная Лига U-19. 25-й тур. Кривой Рог, 24 апреля

«Кривбасс» U-19 (Кривой Рог) – «Динамо» U-19 (Киев) – 0:1

Гол: Люсин, 14

«Кривбасс» U-19: 71. Данлади, 3. Маяков, 4. Кудрявцев К, 7. Попов (10. Сотников, 79), 14. Нянчур, 15. Чернушкин (2. Кононихин, 67), 16. Бутенко (к), 17. Губенко, Кудрявцев Н, 23. Шпилька (20. Боднар, 46), 24. Гладков (19. Майя, 46)

«Динамо» U-19: 71. Суркис (к), 2. Рыбак, 3. Дехтярь, 6. Иваськив, 8. Люсин, 9. Лобко (23. Чалый, 83), 11. Губенко, 15. Дикий (10. Пашко, 56), 18. Озимай, 20. Федоренко (30. Романюк, 76), 21. Бекерский (28. Жданов, 56)

Сергей Турчак
