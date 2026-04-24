Травма Ямаля и философский камень Бордаласа. Обзор 32 тура Ла Лиги

«Хетафе» в еврокубках – хороший потенциальный итог сезона Ла Лиги. Ведь ЛЧ, ЛЕ и ЛК – это, в частности, выставка достижений стран за последний год. А что породила Примера за сезон 25/26 ниже топ-четверки? «Сосьедад», который играл в футбол лишь полгода. «Бетис», который в ЛЕ не справился дома с «Брагой» – лишь четвертым клубом сезона в Португалии. А еще есть «Сельта», которая на протяжении сезона делала что угодно, но точно не была стабильной. По сравнению с ними «Хетафе» – крайне понятный коллектив. Ровный сезон. Поставленная игра в футбол. Специфический стиль, но есть что-то очень правильное в том, что откровенно автобусная команда будет представлять прагматичную Ла Лигу в Европе. Некоторые сравнивают футбол Бордаласа и его команды с вирусом, а если уж так – столь стойкая болезнь должна распространиться за пределы Испании. Поехать и в другие страны. Чтобы все либо заболели, либо выработали иммунитет. Просто сейчас «Хетафе» на 6 месте. Пока идет в ЛК, но ведь еще не вечер…

Обычно туры в середине недели быстро забываются, но этот – приятное исключение. В строчках ниже доказываю, что последние несколько дней испанского футбола были уникальными и останутся в памяти.

На грани дедлайна

Всегда наиболее заслуженными кажутся нам успехи тех команд, которые демонстрируют стабильность. Дольше играешь в футбол хорошо – больше других заслуживаешь награду. Но этот спорт не был бы интересным без тех, кто все откладывает на последний момент, как ты свой проект до последнего дня перед дедлайном. В Испании в нынешнем сезоне эту нишу занял «Бетис». 7 туров до последнего – без побед. А тут – триумф 3:2, причем над неплохой «Жироной», в волевом стиле и в гостях, при поражении по xG и с всего 7 ударами по воротам соперника. Благодаря характеру и желанию Эззальзули (1+2 по гол+пас). В момент, когда потеря очков позволила бы конкурентам приблизиться на расстояние одной победы. Но «Бетис» выигрывает. Возвращает себе +5 над ближайшим соперником в таблице. Защищает потенциально чемпионскую позицию… и, полагаю, бросает играть еще на несколько туров. Потому что насущной необходимости больше нет, а играть в хороший футбол регулярно – для кого-то другого. Ленивая команда – но какая же харизматичная!

Календарь решает

Впервые за много туров «Эльче» вне зоны вылета. И все благодаря победе над «Атлетико» (3:2), к которой нет вопросов: результат по игре. Просто хочется акцентировать внимание на том, насколько много в футболе решает фактор случайности. «Эльче» повезло сыграть с «Атлетико», когда тот из-за участия в полуфинале ЛЧ забил на чемпионат Испании. И вот уже против тебя на поле не Гризманн и Альварес, а Баэна с Альмадой. И вот уже главная угроза твоим воротам не Лукман, а Гонсалес. Намного легче. К кому-то календарь был не столь благосклонен. Например, «Алавес» провел второй матч против «матрасников» еще в январе. Против основного состава. И уступил. И попал в зону вылета по итогам тура вместо «Эльче», потому что тот сражался с худшей версией мадридцев. Между 15 и 19 командами Ла Лиги сейчас 3 очка, то есть, скорее всего, судьбу сезона для кого-то будут решать 1-2 балла. И кто-то вылетит не потому, что хуже играет в футбол, – а потому, что сыграл с кем-то «не тогда». Мелочи в спорте важны. Везение – тоже. Примера напоминает.

Мотивация Ямалем

«Алавес» в последние недели стабильно пропускал по 2+ гола, поэтому для «Реала» матч против аутсайдера должен был стать легкой прогулкой… но не сложилось. Победа одержана (2:1) – но при счете 24:19 по ударам. Оба гола мадридцев – с дальней дистанции, у «Алавеса» – попадание в каркас и больший показатель xG. Уже сейчас можно сказать: вылет из ЛЧ не мотивировал «Реал» прибавить в чемпионате. «Сливочные» не верят в спасение и победу в гонке с «Барселоной». Ну, не верили: свой матч этого тура команда провела до игры каталонцев. Те позже победили – но потеряли Ямаля из-за травмы (вернется как раз к ЧМ). Хорошая новость для Арбелоа: он получает рычаг, благодаря правильной работе с которым может вернуть команде мотивацию. «Реал» не верит, что отыграет –9 от «Барселоны»? Может поверить, что отыграет –9 у команды без Ямаля. Потеря каталонцами Ламина может дать их конкуренту психологический буст. А может и не дать, если и дальше позволять аутсайдерам расстреливать Лунина по 19 раз за матч.

Без ЛЧ даже лучше

Пожалуй, сейчас болельщикам каталонцев даже не жаль, что их команда не прошла «Атлетико» в ЛЧ: это просто не их год. Если бы сейчас в расписании были ещё и матчи еврокубков, «Барселона» не выдержала бы борьбу на два фронта. Не без Ямаля – как ни крути, лидера и креативного центра этой команды. Причем единственного, пока не вернется и не наберет форму Рафинья. Без Ламина станет тяжелее. Отсутствие Ямаля заставит дольше использовать лучших: матчи будут закрываться позже. Усталость будет накапливаться. Провести хороший финальный отрезок в чемпионате без Ламина и с ЛЧ было бы невозможно. Сейчас есть хоть какие-то шансы. Ну и да: комплименты Флику, который лениво прибегал к ротации на протяжении сезона. Лучшие играли в футбол даже перед дуэлями с «Атлетико», что утомляло футболистов – но в итоге гарантировало это преимущество в +9 очков над «Реалом» в апреле. Перфекционизм Флика подготовил «Барселону» к потере Ямаля. И, вполне возможно, спас для клуба сезон.

Философский камень

Каждый алхимик хорошо знает: из ничего невозможно получить что-то. Алхимия работает по принципу равноценного обмена. Хочешь что-то получить – отдай не менее ценное. Но есть один «чит» – философский камень. С ним можно больше. С ним можно не отдавать, а только получать. Единственная проблема: попробуй-ка его отыщи. Бордалас принял вызов и нашел. Более того: смог его освоить. «Хетафе» не просто в топ-6 турнирной таблицы – а на 6 позиции после того, как победил в матче с 0 ударами в створ. 0.12 xG. 22 нарушения правил. 62%, но не владения – а точности пасов. А вот владение после перерыва — всего 22%. Во втором тайме команда провела на поле 52 минуты, но сделала лишь 47 точных пасов. И 1:0. И победа над «Сосьедадом», который только что одолел «Атлетико» в финале Кубка Испании. Который также был среди претендентов на топ-5. Который до этого забивал в 14 матчах чемпионата подряд с Матераццо. А теперь не смог, ведь Бордалас – великий алхимик с легендарной реликвией в кармане. Больше не просто тренер. Не после такой победы. Не после такого сезона.

О других матчах

«Эспаньол» настолько не хотел прерывать свою 14-матчевую серию без побед, что на этот раз даже не забил пенальти в ворота «Райо». А после этого еще и чисто из принципа пропустил на последних минутах (0:1). Нравится целеустремленность команды, так держать! Челлендж «отбить пенальти» поддержал Симон из «Атлетика». Этим сейвом принес команде победу над «Осасуной» (1:0) и добавил +1 аргумент для де ла Фуэнте, почему он должен быть основным вратарем сборной Испании на ЧМ. Теперь у де ла Фуэнте ровно 1 аргумент. «Мальорка» провела сильный матч с «Валенсией» (1:1), но осталась верна правилу, согласно которому выигрывает только если Мурики забивает. Нет голов косовара – нет 3-очкового навара (извините). Матч между «Овьедо» и «Вильярреалом» (1:1) стоило провести хотя бы ради того, чтобы наш старый знакомый Пепе стал его MVP. Без учета пенальти ни одна из команд не наиграла и на единицу xG, так что это было и единственной причиной проводить этот матч. «Севилья» тоже сыграла без ударов в створ, но ее тренер не Бордалас – поэтому 0:2 против «Леванте».

Сборная тура

В туре, когда более одного вратаря отражают пенальти, выбор лучшего не может быть простым. Впрочем, у Карденаса из «Райо» больше сейвов, чем у Симона – его работа и отраженный пенальти будут отмечены местом в сборной. Также из «Райо» у нас будет еще один представитель – правый защитник Рациу. Топ-1 в команде по удачным попыткам дриблинга. Топ-1 по пасам на удары партнеров. Топ-1 по отборам. Ну и как такого игнорировать? Так же невозможно было проигнорировать центрального защитника «Эльче» Аффенгрубера (с такой длиной фамилии должен играть за «Сосьедад»), который оформил гол+пас против «Атлетико». Во-первых, априори солидно. Во-вторых: а ты еще пойди и попробуй такое повторить с подобным амплуа. Слева в защите – Иглесиас из «Хетафе». Сыграл на ноль. Оформил 10 оборонительных действий. Вынес мяч с линии. Если бы не он, философский камень Бордаласа бы не сработал. Последний пазл в нашей линии защиты – центральный защитник «Барселоны» Мартин. 14 действий в обороне. А когда-то был крайним, помните?

На флангах нашей полузащиты наиболее результативные: Эззальзули из «Бетиса» и Гонсалес из «Атлетико». Первый в одиночку обыграл «Жирону» благодаря 3 голевым действиям, второй забил дважды – и только благодаря этому «матрасники» сопротивлялись в матче, а не слили с крупным счетом. В центре поля за всеми будет подчищать опорник «Овьедо» Коломбатто с 5 отборами мяча и надежной игрой в центре против третьей команды сезона Ла Лиги. Рядом с ним – Дардер из «Мальорки». У него ассист и статус №1 в команде с отрывом по пасам на удары партнеров. Сам, кстати, также бил. Был едва ли не самым опасным футболистом команды, за которую играет Мурики, – дорого стоит и гарантирует место в нашей команде. На острие атаки у нас пара форвардов, первый – Сильва из «Эльче». Ведь не каждую неделю мы видим дубли в ворота Облака. Вместе с ним в атаке Вини. Да, не Мбаппе: именно бразилец чаще отдавал пасы на удар (5), чаще шел в дриблинг (6) и заработал больше фолов на себе (3). Ну и забил ударом издали – топ-матч.

Тренировать нашу команду будет Эдер Сарабия из «Эльче». Было искушение доверить эту команду Бордаласу, но тот победил в матче – а этот именно переиграл «Атлетико». Да и вообще: даже «Барселона» не всегда позволяет себе 74% владения против «матрасников». А «Эльче» себе позволил. Сарабия создал команду, которая хочет не только выигрывать – но и играть в футбол. Редкость в Испании, где каждый второй жаждет обладать философским камнем.

4-4-2: Карденас («Райо») – Иглесиас («Хетафе»), Мартин («Барселона»), Аффенгрубер («Эльче»), Рациу («Райо») – Эззальзули («Бетис»), Коломбатто («Овьедо»), Дардер («Мальорка»), Гонсалес («Атлетико») – Винисиус («Реал Мадрид»), Сильва («Эльче»)

Игрок тура – Абде Эззальзули («Бетис»)

Тренер тура – Эдер Сарабия («Эльче»)

Факты тура:

– «Атлетико» потерпел 4 поражения подряд в чемпионате Испании. В последний раз столько раз подряд «Атлетико» проигрывал в Ла Лиге еще в 2021 году. Тогда он прервал серию домашней победой в 5 матче. Следующий матч чемпионата для «матрасников» – именно в Мадриде;

– 2 гола в ворота «Алавеса» мадридский «Реал» забил из-за пределов штрафной площадки. Теперь у него 14 таких голов в чемпионате – на 3 больше, чем у любой другой команды. Мбаппе – лидер индивидуального зачета по показателю с 5 точными дальними ударами;

– 17 подряд домашнюю победу в Ла Лиге одержала «Барселона». До установления вечного рекорда со 100% побед на своем поле в чемпионате за сезон осталось всего 2. Однако одну из них придется одержать в матче с «Реалом» – будет непросто;

– 6 туров подряд «Алавес» и забивает, и пропускает в Ла Лиге. В каждом из 4 последних матчей набрал и как минимум единицу xG, и 1+ xGA – вот у кого самые зрелищные поединки в чемпионате прямо сейчас;

– 0 забитых в результате автоголов имел «Хетафе» в этом сезоне вплоть до 32 тура. Более того: у команды 0 голов, забитых таким образом, в 3 последних розыгрышах Примеры. Повезло ли коллективу на этой неделе? Да. Но иногда везет всем – и с «Хетафе» должно было такое случиться хотя бы раз за несколько лет.

Выступления наших

По воротам Лунина нанесли 19 ударов, так что, если он пропустил только 1 гол, то провел как минимум неплохой матч. По показателю пост-шота вышел в плюс. Да и вообще: Андрея слишком сильно критикуют. За сезон Ла Лиги и ЛЧ у него 15 пропущенных при 13.66 xGOT. То есть пропустил чуть больше ожидаемого, но… чего вы хотите от вратаря, который стабильно является запасным в клубе? Лучшие шот-стоперы не сидят на скамейках топ-команд. Поэтому претензии – лишь эпизодические, а не к выступлениям в сезоне в целом. У Цыганкова в этом туре забитый гол. К сожалению, лишь добивание и без ощутимого веса в матче: «Жирона» все равно уступила. Помимо того, что отличился, Виктор успел отобрать у соперника мяч, пробить еще раз самостоятельно, отдать пару пасов под удары партнеров, заработать на себе несколько фолов. Лучший в составе команды. Самый полезный у чужих ворот и на мяче. А еще – до сих пор бомбардир №2 коллектива в сезоне. Это все еще больше говорит о проблемах комплектации состава каталонцев, однако все равно приятно.

