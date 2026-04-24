Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 апреля 2026, 14:49 | Обновлено 24 апреля 2026, 14:50
Ванат входит в топ-10 лучших бомбардиров в выездных матчах Ла Лиги

Больше украинца в сезоне 2025/26 забили только четверо игроков

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат входит в топ-10 бомбардиров в выездных матчах испанской Ла Лиги сезона 2025/26.

В активе украинца 6 забитых мячей. Ванат отмечался в гостевых поединках против Сельты, Бетиса, Мальорки, Эспаньола (дважды) и Алавеса.

Больше форварда Жироны забивали только четверо игроков: Килиан Мбаппе (14), Федерико Виньяс (8), Ведат Мурики (7) и Ламин Ямаль (7).

Лучшие бомбардиры в выездных матчах испанской Ла Лиги в сезоне 2025/26

  • 14 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 8 – Федерико Виньяс (Овьедо)
  • 7 – Ведат Мурики (Мальорка)
  • 7 – Ламин Ямаль (Барселона)
  • 6 – Ферран Торрес (Барселона)
  • 6 – Роберт Левандовски (Барселона)
  • 6 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 5 – Ферран Ютгла (Сельта)
  • 5 – Андре Силва (Эльче)
По теме:
Мичел сообщил Ванату, что у него появится конкурент с украинским паспортом
Игрок Баварии стал главным фаворитом Золотого мяча. Это не Гарри Кейн
«Он будет рад». Испанский журналист назвал условие для трансфера Лунина
статистика Владислав Ванат Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе Ведат Мурики Ламин Ямаль лучший бомбардир бомбардиры
Сергей Турчак Источник: Instagram
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола готов возглавить сборную, которая не попала на чемпионат мира
Футбол | 24 апреля 2026, 13:22 0
Гвардиола готов возглавить сборную, которая не попала на чемпионат мира
Гвардиола готов возглавить сборную, которая не попала на чемпионат мира

Главный тренер английского «Манчестер Сити» открыт к работе во главе команды Италии

Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 07:31 13
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины

Гуцуляк может стать игроком столичного гранда

Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Бокс | 24.04.2026, 12:51
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Металлист 1925 может сменить название. Известно, на какое
Футбол | 24.04.2026, 09:29
Металлист 1925 может сменить название. Известно, на какое
Металлист 1925 может сменить название. Известно, на какое
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Бокс | 23.04.2026, 22:07
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 8
Футбол
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 11
Футбол
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 18
Футбол
Пять украинок сыграют в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде: известны соперницы
Пять украинок сыграют в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде: известны соперницы
22.04.2026, 20:15 3
Теннис
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 220
Футбол
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
23.04.2026, 03:32 3
Бокс
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
