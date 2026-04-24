Испания24 апреля 2026, 14:49 | Обновлено 24 апреля 2026, 14:50
152
0
Ванат входит в топ-10 лучших бомбардиров в выездных матчах Ла Лиги
Больше украинца в сезоне 2025/26 забили только четверо игроков
Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат входит в топ-10 бомбардиров в выездных матчах испанской Ла Лиги сезона 2025/26.
В активе украинца 6 забитых мячей. Ванат отмечался в гостевых поединках против Сельты, Бетиса, Мальорки, Эспаньола (дважды) и Алавеса.
Больше форварда Жироны забивали только четверо игроков: Килиан Мбаппе (14), Федерико Виньяс (8), Ведат Мурики (7) и Ламин Ямаль (7).
Лучшие бомбардиры в выездных матчах испанской Ла Лиги в сезоне 2025/26
- 14 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 8 – Федерико Виньяс (Овьедо)
- 7 – Ведат Мурики (Мальорка)
- 7 – Ламин Ямаль (Барселона)
- 6 – Ферран Торрес (Барселона)
- 6 – Роберт Левандовски (Барселона)
- 6 – Владислав Ванат (Жирона)
- 5 – Ферран Ютгла (Сельта)
- 5 – Андре Силва (Эльче)
