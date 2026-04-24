Ванат входит в топ-10 лучших бомбардиров в выездных матчах Ла Лиги

Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат входит в топ-10 бомбардиров в выездных матчах испанской Ла Лиги сезона 2025/26.

В активе украинца 6 забитых мячей. Ванат отмечался в гостевых поединках против Сельты, Бетиса, Мальорки, Эспаньола (дважды) и Алавеса.

Больше форварда Жироны забивали только четверо игроков: Килиан Мбаппе (14), Федерико Виньяс (8), Ведат Мурики (7) и Ламин Ямаль (7).

Лучшие бомбардиры в выездных матчах испанской Ла Лиги в сезоне 2025/26