Стало известно, когда Довбик может вернуться на поле
Это может случиться в середине мая
Стало известно, когда на поле может вернуться украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик.
По информации итальянских СМИ, 28-летний футболист, который с января восстанавливается от разрыва сухожилий, может выйти на поле уже в середине мая – его возвращение прогнозируется на период между матчами «волков» с «Пармой» и «Лацио».
В текущем сезоне на счету Артема Довбика 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось о том, что Клаудио Раньери покинул «Рому».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
