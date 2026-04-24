Стало известно, когда Довбик может вернуться на поле

Стало известно, когда на поле может вернуться украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик.

По информации итальянских СМИ, 28-летний футболист, который с января восстанавливается от разрыва сухожилий, может выйти на поле уже в середине мая – его возвращение прогнозируется на период между матчами «волков» с «Пармой» и «Лацио».

В текущем сезоне на счету Артема Довбика 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Клаудио Раньери покинул «Рому».