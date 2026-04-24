Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда Довбик может вернуться на поле
Италия
24 апреля 2026, 12:50 | Обновлено 24 апреля 2026, 13:05
404
0

Стало известно, когда Довбик может вернуться на поле

Это может случиться в середине мая

404
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Стало известно, когда на поле может вернуться украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик.

По информации итальянских СМИ, 28-летний футболист, который с января восстанавливается от разрыва сухожилий, может выйти на поле уже в середине мая – его возвращение прогнозируется на период между матчами «волков» с «Пармой» и «Лацио».

В текущем сезоне на счету Артема Довбика 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Клаудио Раньери покинул «Рому».

По теме:
Гасперини получил нагоняй от итальянской легенды из-за Довбика
От футболиста до таксиста. Экс-игрок сборной Италии нашел новую работу
В клубе Довбика радикально разрешили конфликт тренера и советника
Рома Рим Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу травма
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Футбол | 23 апреля 2026, 12:17 8
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»

Экс-футболист киевского клуба прокомментировал возможное назначение Александра Петракова

Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Бокс | 23 апреля 2026, 22:07 0
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное

Энтони обрёл новую мотивацию после работы с Александром

Шахтер будет бороться с Ман Сити за игрока, который стоит 100 млн евро
Футбол | 24.04.2026, 09:51
Шахтер будет бороться с Ман Сити за игрока, который стоит 100 млн евро
Шахтер будет бороться с Ман Сити за игрока, который стоит 100 млн евро
В Шахтере удивили поступком по Просперу после матча против Зари в УПЛ
Футбол | 24.04.2026, 10:54
В Шахтере удивили поступком по Просперу после матча против Зари в УПЛ
В Шахтере удивили поступком по Просперу после матча против Зари в УПЛ
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Футбол | 24.04.2026, 06:57
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 27
Футбол
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 127
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
23.04.2026, 13:36 63
Теннис
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 11
Футбол
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
23.04.2026, 03:32 1
Бокс
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем