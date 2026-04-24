  Верес может продать своего лидера в Европу. За игроком наблюдают и в УПЛ
24 апреля 2026, 10:27 | Обновлено 24 апреля 2026, 10:35
Верес может продать своего лидера в Европу. За игроком наблюдают и в УПЛ

Валентин Горох может покинуть «волков»

24 апреля 2026, 10:27 | Обновлено 24 апреля 2026, 10:35
1015
2 Comments
Верес может продать своего лидера в Европу. За игроком наблюдают и в УПЛ
НК Верес. Валентин Горох

Украинский голкипер ровенского Вереса Валентин Горох может покинуть «волков» уже в летнее трансферное окно, сменив клубную прописку.

По информации источника, «волки» получили предложение о трансфере голкипера от венгерского клуба «Дебрецен», ныне занимающего третье место в турнирной таблице венгерской лиги.

Сообщается, что среди соискателей Гороха есть и львовские Карпаты, которые могут серьезно рассмотреть кандидатуру Валентина в случае трансфера Назара Домчака.

Валентин Горох перебрался в расположение Вереса летом прошлого года из ковалевского Колоса и сумел стать лидером «волков» выиграв конкуренцию у Андрея Кожухаря.

Клуб Украинской Премьер-лиги должен своим футболистам четыре миллиона
Колос – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Валентин Горох Верес Ровно Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Венгрии по футболу Дебрецен трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Бокс | 23 апреля 2026, 22:07 0
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное

Энтони обрёл новую мотивацию после работы с Александром

Виктор СКРИПНИК: «Судья аж обрадовался – можно дать Шахтеру пенальти»
Футбол | 24 апреля 2026, 04:05 12
Виктор СКРИПНИК: «Судья аж обрадовался – можно дать Шахтеру пенальти»
Виктор СКРИПНИК: «Судья аж обрадовался – можно дать Шахтеру пенальти»

Наставник Зари недоволен судейством

Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 08:56
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 07:31
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
В Шахтере удивили поступком по Просперу после матча против Зари в УПЛ
Футбол | 24.04.2026, 10:54
В Шахтере удивили поступком по Просперу после матча против Зари в УПЛ
В Шахтере удивили поступком по Просперу после матча против Зари в УПЛ
Средненький вратарь
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 1
Футбол
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 223
Футбол
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 13
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 3
Футбол
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 10
Футбол
