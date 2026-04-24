Верес может продать своего лидера в Европу. За игроком наблюдают и в УПЛ
Валентин Горох может покинуть «волков»
Украинский голкипер ровенского Вереса Валентин Горох может покинуть «волков» уже в летнее трансферное окно, сменив клубную прописку.
По информации источника, «волки» получили предложение о трансфере голкипера от венгерского клуба «Дебрецен», ныне занимающего третье место в турнирной таблице венгерской лиги.
Сообщается, что среди соискателей Гороха есть и львовские Карпаты, которые могут серьезно рассмотреть кандидатуру Валентина в случае трансфера Назара Домчака.
Валентин Горох перебрался в расположение Вереса летом прошлого года из ковалевского Колоса и сумел стать лидером «волков» выиграв конкуренцию у Андрея Кожухаря.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
