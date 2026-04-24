Верес может продать своего лидера в Европу. За игроком наблюдают и в УПЛ

Украинский голкипер ровенского Вереса Валентин Горох может покинуть «волков» уже в летнее трансферное окно, сменив клубную прописку.

По информации источника, «волки» получили предложение о трансфере голкипера от венгерского клуба «Дебрецен», ныне занимающего третье место в турнирной таблице венгерской лиги.

Сообщается, что среди соискателей Гороха есть и львовские Карпаты, которые могут серьезно рассмотреть кандидатуру Валентина в случае трансфера Назара Домчака.

Валентин Горох перебрался в расположение Вереса летом прошлого года из ковалевского Колоса и сумел стать лидером «волков» выиграв конкуренцию у Андрея Кожухаря.