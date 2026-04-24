«Я ведь не психиатр». Президент УЕФА высказался о наболевшей теме

Президент УЕФА Александр Чеферин оценил судейство в футболе:

«Болельщики не могут понять, почему правила трактуются по-разному от матча к матчу, и я тоже этого больше не понимаю. Например, что касается игры рукой: это пенальти или нет, было ли это умышленно или нет… Откуда мне это знать, я же не психиатр

Мы пытаемся объяснить судьям, что на поле решает именно судья. VAR должен вмешиваться только в случае очевидных и явных ошибок. И вмешательства должны быть быстрыми, не так, как иногда в испанской или английской лиге, с 10-15-минутными перерывами для просмотра отдельных эпизодов».

Ранее в УЕФА пообещали, что Александр Чеферин когда-нибудь обязательно посетит Украину.