Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Шахтера обратился к Реброву после его ухода со сборной Украины
Украина. Премьер лига
24 апреля 2026, 08:51 | Обновлено 24 апреля 2026, 09:17
Дмитрий Ризнык поблагодарил украинского специалиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык отреагировал на отставку Сергея Реброва с должности национальной сборной Украины. Дмитрий поблагодарил украинского специалиста

– Как ты отреагировал на то, что Сергей Ребров ушел из сборной Украины?

– Сергей Станиславович проделал свою работу, это профессионал, и мы ему благодарны. В футболе так бывает – тренеры приходят и уходят. Надо принимать это и двигаться дальше, – сказал Ризнык.

Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в качестве вице-президента и члена Исполнительного комитета. Главным претендентом на должность главного тренера сине-желтых называют Мирона Маркевича.

По теме:
Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Сергей Ребров сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем