Лидер Шахтера обратился к Реброву после его ухода со сборной Украины
Дмитрий Ризнык поблагодарил украинского специалиста
Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык отреагировал на отставку Сергея Реброва с должности национальной сборной Украины. Дмитрий поблагодарил украинского специалиста
– Как ты отреагировал на то, что Сергей Ребров ушел из сборной Украины?
– Сергей Станиславович проделал свою работу, это профессионал, и мы ему благодарны. В футболе так бывает – тренеры приходят и уходят. Надо принимать это и двигаться дальше, – сказал Ризнык.
Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в качестве вице-президента и члена Исполнительного комитета. Главным претендентом на должность главного тренера сине-желтых называют Мирона Маркевича.
