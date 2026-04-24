Лидер Шахтера обратился к Реброву после его ухода со сборной Украины

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык отреагировал на отставку Сергея Реброва с должности национальной сборной Украины. Дмитрий поблагодарил украинского специалиста

– Как ты отреагировал на то, что Сергей Ребров ушел из сборной Украины?

– Сергей Станиславович проделал свою работу, это профессионал, и мы ему благодарны. В футболе так бывает – тренеры приходят и уходят. Надо принимать это и двигаться дальше, – сказал Ризнык.

Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в качестве вице-президента и члена Исполнительного комитета. Главным претендентом на должность главного тренера сине-желтых называют Мирона Маркевича.