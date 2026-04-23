Манчестер Сити провел успешные переговоры с преемником Гвардиолы

«Манчестер Сити» провел «позитивные переговоры» о возможном назначении бывшего главного тренера «Челси» Энцо Марески. Поскольку будущее нынешнего наставника Пепа Гвардиолы по-прежнему является предметом интенсивных спекуляций, так как до конца его текущего контракта осталось несколько месяцев, руководство клуба начинает разрабатывать план преемственности, который может привести к возвращению Марески на «Этихад». Руководство клуба надеется, что каталонец отработает свой контракт до 2027 года, но никто не хочет рисковать.

Мареска успешно тренировал молодежку «Сити» и затем ассистировал Пепу в главной команде – в сезоне 2022/23 было взято три трофея. Итальянец выиграл Чемпионшип с «Лестером» и перешел в «Челси», где помог добыть трофеи Лиги конференций и Клубного чемпионата мира, но был уволен в январе этого года.

У Марески всё ещё есть контрактные обязательства перед «Челси», поскольку он покинул клуб, имея в запасе три с половиной года по контракту, плюс опцию продления ещё на один год. Это обстоятельство может сорвать все планы «Сити».