  4. Манчестер Сити провел успешные переговоры с преемником Гвардиолы
23 апреля 2026, 22:20
Манчестер Сити провел успешные переговоры с преемником Гвардиолы

Новым главным тренером «Манчестер Сити» может стать бывший сотрудник

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

«Манчестер Сити» провел «позитивные переговоры» о возможном назначении бывшего главного тренера «Челси» Энцо Марески. Поскольку будущее нынешнего наставника Пепа Гвардиолы по-прежнему является предметом интенсивных спекуляций, так как до конца его текущего контракта осталось несколько месяцев, руководство клуба начинает разрабатывать план преемственности, который может привести к возвращению Марески на «Этихад». Руководство клуба надеется, что каталонец отработает свой контракт до 2027 года, но никто не хочет рисковать.

Мареска успешно тренировал молодежку «Сити» и затем ассистировал Пепу в главной команде – в сезоне 2022/23 было взято три трофея. Итальянец выиграл Чемпионшип с «Лестером» и перешел в «Челси», где помог добыть трофеи Лиги конференций и Клубного чемпионата мира, но был уволен в январе этого года.

У Марески всё ещё есть контрактные обязательства перед «Челси», поскольку он покинул клуб, имея в запасе три с половиной года по контракту, плюс опцию продления ещё на один год. Это обстоятельство может сорвать все планы «Сити».

Руслан Полищук Источник: Goal.com
