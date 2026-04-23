Л. Киченок / Кравчик – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн LIVE трансляция

23 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В первом раунде парного разряда украинка вместе с Дезире Кравчик (США) играет против второго сеяного тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Время начала встречи – 19:10 по Киеву.

Это первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка во втором круге встретятся с Александрой Эалой и Зейнеп Сонмез.

