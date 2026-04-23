Названы имена звезд Серии А – клиентов вип-борделя

В Италии набирает обороты секс-скандал, в котором упоминаются имена многих известных футболистов настоящего и прошлого.

Элитное эскорт-агентство в Милане много лет обслуживало спортсменов, в том числе и футболистов Серии А, включая Деяна Станковича и Даниэля Мальдини. Также в деле фигурируют фамилии Бастони, Белланова, Биссек, Хакими, Коутиньо, Шкриньяр, Карлос Аугусто, Де Винтер, Леау, Жиру, Менез, Хисен, Влахович, Мело, Скамакка, Руджери и многие другие.

Если организаторам эскорт-агентства светит срок, то футболисты избегут уголовного преследования, их не обвиняют в преступлениях.