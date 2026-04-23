Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Костюк проиграла стартовый матч в парном разряде турнира WTA 1000 в Мадриде
23 апреля 2026, 18:41 |
Костюк проиграла стартовый матч в парном разряде турнира WTA 1000 в Мадриде

Марта вместе с Кларой Таусон уступили Алдиле Сутджиади и Джанис Тджен

BTU.ORG.UA / Denys Didkivskyi. Марта Костюк и Клара Таусон

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В первом раунде украинка и ее напарница Клара Таусон (Дания) в двух сетах проиграли индонезийскому тандему Алдила Сутджиади / Джанис Тджен за 1 час и 27 минут.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Клара Таусон (Дания) – Алдила Сутджиади (Индонезия) / Джанис Тджен (Индонезия) – 3:6, 6:7 (1:7)

Костюк и Таусон провели первый совместный матч с 2021 года. Всего у них теперь три поединка: два поражения и одна победа.

Марта стартует в одиночном разряде Мадрида 24 апреля. В 1/32 финала Костюк встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Таусон в одиночке также начнет выступления в пятницу – во втором круге Клара поборется против Катерины Синяковой (Чехия).

Украину в парном разряде Мадрида продолжат представлять сестры Киченок Людмила и Надежда, которые сыграют в разных дуэтах.

Людмила и Дезире Кравчик в первом круге встретятся со вторыми сеяными Катериной Синяковой и Тейлор Таунсенд, а Надежда и Макото Ниномия в 1/16 финала выйдут на корт против первого сеяного тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Марта Костюк Клара Таусон Алдила Сутджиади Джанис Тджен WTA Мадрид
Даниил Агарков
Дивно ,що з нею хоч хтось хоче грати пару .Навіть Крейчикова яка виграла з Костюк трофей ,більше з нею ні разу не грала і зрозуміло чому ,бо нерви дорожчі за неадекватну Костюк.
Знайшла напарницю.Азійки-малявки всю гру ржали з дилди Даунсон,яка грала їм на задоволення 
З Кларою вони грали ще на рівні ITF. Дивно, що не з Габі, хоч остання тут. Невже поцапалися? Хоча тут деякі пари роз'єдналися (Остапенко з Чжан, Круніч з Даніліной), а деякі, кого зайвий раз згадувати не хочеться, навпаки, воз'єдналися.
