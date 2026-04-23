Клуб Ла Лиги избрал замену экс-коучу Барселоны. Это финалист ЛЧ

«Атлетик» из Бильбао проявляет серьезный интерес к немецкому тренеру Эдину Терзичу, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, именно 43-летний специалист считается фаворитом на должность главного тренера команды, которую после завершения нынешнего сезона оставит вакантной бывший тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Последним клубом Эдина Терзича была дортмундская «Боруссия», с которой он в сезоне 2023/24 вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил мадридскому «Реалу» (0:2). После этого тренер покинул клуб.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Атлетик» идет на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 41 очко в 32 матчах чемпионата Испании.