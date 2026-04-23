23 апреля 2026, 17:44 |
Олег КОЖУШКО: «Нам не стыдно за эту игру»

Нападающий «Буковины» подвел итог матча с «Динамо» в Кубке Украины

В поединке 1/2 финала Кубка Украины «Буковина» со счетом 0:3 проиграла киевскому «Динамо» и прекратила борьбу за трофей. Впечатлениями о матче поделился форвард «Буковины» Олег Кожушко.

– «Буковина» завершила свои выступления в нынешнем розыгрыше Кубка Украины, уступив киевскому «Динамо». Какие эмоции после матча? Насколько это поражение болезненно для команды?

– Эмоции после матча смешанные. Мы старались играть в футбол, каждый игрок отдал всего себя на поле. Пытались сражаться до последней минуты. Очень много болельщиков было на трибунах, мы благодарны им за поддержку. Конечно, неприятно вылетать из турнира в шаге от финала. Но это для нашей команды сыграть с таким хорошим соперником как «Динамо» Киев – это бесценный опыт. Нам не стыдно за эту игру. Но это футбол: они реализовали свои моменты, мы, к большому сожалению, свои возможности не реализовали, не забили в тех моментах, где должны были забивать, поэтому и проиграли.

– «Буковина» создавала действительно острые моменты, которые нуждались только в завершении. Чего не хватило в этих эпизодах?

– Не хватило, наверное, мастерства или удачи какой-нибудь. Действительно, создали неплохие моменты, но нужно было, чтобы этот первый мяч оказался в воротах «Динамо», и тогда была бы совсем другая игра. Наверное, везения нам немного не хватило.

– Как настраивал вас Сергей Шищенко в перерыве, когда настроение команды было подавленным – и из-за счета, и из-за эпизода с Бусько?

– Главный тренер акцентировал внимание на том, чтобы мы не расстраивались, играли до конца, потому что такое большое количество болельщиков приехало нас поддержать. Они гнали команду вперед, и мы пытались во втором тайме изменить ход поединка в свою пользу. Первые 20 минут второго тайма мы очень хорошо играли, создавали давление на ворота соперника. Просто не хватило нам этого гола, чтобы изменить ход событий на поле. Я думаю, что при счете 2:1 наши шансы были бы лучше. Тренерский штаб подчеркивал, что нужно выкладываться на максимум до последних минут матча, и на поле мы пытались делать все возможное, чтобы спасти игру.

– Хватало ли физических сил на протяжении всего матча?

– Лично за себя скажу, что мне, наверное, в первые 10 минут игры было тяжеловато, но потом все было хорошо. Нас трибуны гнали вперед, поэтому даже если где-то было тяжело, мы на эмоциях бежали вперед, выкладывались на максимум. Потому физически, считаю, мы выдержали. Чуть-чуть не хватило, наверное, опыта и хладнокровия. Это был очень энергозатратный матч. Мы пытались выдержать напор соперника и, в целом, выглядели неплохо.

– Если резюмировать этот поединок, то как команда восприняла итоговый результат – как неудачу или как историческое достижение? Все же «Буковина» во второй раз подряд сыграла на стадии 1/2 финала Кубка Украины…

– Учитывая ход сезона, это поражение – неудача для нас, ведь оно первое в сезоне. Понятно, что рано или поздно это должно было произойти, но очень досадно, что это произошло именно в важном матче полуфинала Кубка Украины. Мы остановились в шаге от мечты. Конечно, и нам, и болельщикам грустно из-за результата на табло. Но я думаю, что зрителям сама игра понравилась.

По теме:
Динамо выступило с заявлением по поводу матча с Шахтером
Назван топовый европейский клуб, который настроен купить Пономаренко
ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса, когда Шахтер пропустил от Зари
Буковина - Динамо Буковина Черновцы Динамо Киев Олег Кожушко Кубок Украины по футболу
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
Футбол | 23 апреля 2026, 07:08 14
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины

Киевляне узнали соперника в финале Кубка Украины

«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Футбол | 23 апреля 2026, 10:14 9
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва

ФК «Лопатин» решил подколоть украинского тренера

Арда ТУРАН: «Никакого покоя, пока Шахтер не станет чемпионом»
Футбол | 23.04.2026, 17:55
Арда ТУРАН: «Никакого покоя, пока Шахтер не станет чемпионом»
Арда ТУРАН: «Никакого покоя, пока Шахтер не станет чемпионом»
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Футбол | 22.04.2026, 22:21
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23.04.2026, 13:30
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Популярные новости
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
22.04.2026, 18:11 9
Футбол
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 5
Футбол
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
22.04.2026, 06:23
Снукер
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 84
Футбол
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
