Известно состояние игрока Буковины, потерявшего сознание в игре с Динамо

Как стало известно Sport.ua, защитник «Буковины» Андрей Бусько, который на 23-й минуте полуфинального матча Кубка Украины с «Динамо» в Тернополе покинул футбольное поле на носилках и был доставлен в областную больницу, уже вернулся в Черновцы.

Ему провели компьютерную томографию для диагностики черепно-мозговой травмы и, к счастью, обошлось без осложнений.

В дальнейшем защитник будет находиться под наблюдением врачей, которые должны определить, нет ли у него проблем с сердечно-сосудистой системой. Только после этого можно будет сказать, когда Андрей Бусько вернется в строй.

В текущем сезоне защитник провел в составе «Буковины» 17 матчей в Первой лиге и два матча в розыгрыше Кубка Украины.

Ранее тренер «Буковины» отреагировал на судейство после игры с «Динамо».