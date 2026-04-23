Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно состояние игрока Буковины, потерявшего сознание в игре с Динамо
Кубок Украины
23 апреля 2026, 13:22
0

Известно состояние игрока Буковины, потерявшего сознание в игре с Динамо

Андрей Бусько вернулся в Черновцы

Как стало известно Sport.ua, защитник «Буковины» Андрей Бусько, который на 23-й минуте полуфинального матча Кубка Украины с «Динамо» в Тернополе покинул футбольное поле на носилках и был доставлен в областную больницу, уже вернулся в Черновцы.

Ему провели компьютерную томографию для диагностики черепно-мозговой травмы и, к счастью, обошлось без осложнений.

В дальнейшем защитник будет находиться под наблюдением врачей, которые должны определить, нет ли у него проблем с сердечно-сосудистой системой. Только после этого можно будет сказать, когда Андрей Бусько вернется в строй.

В текущем сезоне защитник провел в составе «Буковины» 17 матчей в Первой лиге и два матча в розыгрыше Кубка Украины.

Ранее тренер «Буковины» отреагировал на судейство после игры с «Динамо».

Буковина Черновцы Динамо Киев Буковина - Динамо Кубок Украины по футболу инсайд Андрей Бусько
Андрей Писаренко
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем