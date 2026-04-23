Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Киберспорт
  3. Новости киберспорта
  Форвард Манчестер Сити назвал свои любимые видеоигры
Другие новости
23 апреля 2026, 16:39 | Обновлено 23 апреля 2026, 17:35
Форвард Манчестер Сити назвал свои любимые видеоигры

Холанд играет только с друзьями и ждет GTA VI

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, какие видеоигры ему нравятся больше всего. Об этом он сообщил в влоге на своем YouTube-канале.

Холанд отметил, что проводит время за видеоиграми исключительно с друзьями – в его доме в Манчестере оборудована отдельная комната с четырьмя консолями.

В день съемок он играл в Call of Duty: Modern Warfare II, однако своими любимыми играми назвал серию GTA и Minecraft, добавив, что с нетерпением ждет релиза Grand Theft Auto VI.

По теме:
ESIC закончила расследование: Бан четырем россиянам
Известный норвежский игрок по Dota 2 получил пожизненную дисквалификацию
«Ответ всегда будет нет»: Pihl отказал россиянину в матчфиксинге
Эрлинг Холанд киберспорт Grand Theft Auto футбол
Максим Черницын Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Футбол | 23 апреля 2026, 10:14 7
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва

ФК «Лопатин» решил подколоть украинского тренера

Известна сумма, которую заработал Ребров во главе сборной Украины
Футбол | 23 апреля 2026, 11:01 14
Известна сумма, которую заработал Ребров во главе сборной Украины
Известна сумма, которую заработал Ребров во главе сборной Украины

В среду, 22 апреля, УАФ сообщила о прекращении сотрудничества с 51-летним специалистом

Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Футбол | 23.04.2026, 07:04
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
ESL объявила ростеры на IEM Cologne Major 2026
Киберспорт | 22.04.2026, 17:16
ESL объявила ростеры на IEM Cologne Major 2026
ESL объявила ростеры на IEM Cologne Major 2026
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Футбол | 22.04.2026, 22:23
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ракета на взлете. Ронни О'Салливан на старте ЧМ проводит легкую прогулку
Ракета на взлете. Ронни О'Салливан на старте ЧМ проводит легкую прогулку
21.04.2026, 21:12
Снукер
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 227
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
22.04.2026, 05:32 1
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27
Бокс
ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
22.04.2026, 06:23
Снукер
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
21.04.2026, 17:24 9
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
21.04.2026, 22:00 11
Футбол
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем