Форвард Манчестер Сити назвал свои любимые видеоигры
Холанд играет только с друзьями и ждет GTA VI
Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, какие видеоигры ему нравятся больше всего. Об этом он сообщил в влоге на своем YouTube-канале.
Холанд отметил, что проводит время за видеоиграми исключительно с друзьями – в его доме в Манчестере оборудована отдельная комната с четырьмя консолями.
В день съемок он играл в Call of Duty: Modern Warfare II, однако своими любимыми играми назвал серию GTA и Minecraft, добавив, что с нетерпением ждет релиза Grand Theft Auto VI.
