  ОФИЦИАЛЬНО. Два основных игрока Реала выбыли до конца сезона
23 апреля 2026, 14:16 | Обновлено 23 апреля 2026, 14:17
Повреждения получили Арда Гюлер и Эдер Милитао

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер и Эдер Милитао

Турецкий полузащитник Арда Гюлер и бразильский защитник Эдер Милитао вылетели до конца сезона из-за травм. Об этом сообщает пресс-служба мадридского «Реала».

У обоих футболистов испанского гранда диагностированы повреждения двуглавых мышц бедра. В оставшихся шести матчах ла лиги они «сливочным» не помогут.

В текущем сезоне на счету Арды Гюлера 50 матчей на клубном уровне, в которых он отличился шестью голами и 14 ассистами. Милитао же вышел на поле 21 раз, дважды забил, один раз отдал голевой пас.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может возглавить легендарный тренер.

Барселона – Сельта – 1:0. Пенальти и травма Ямаля. Видео гола и обзор
Флик отреагировал на травму Ямаля, из-за которой игрок может пропустить ЧМ
Источник: Ямаль рискует пропустить чемпионат мира из-за травмы
Арда Гюлер Эдер Милитао Реал Мадрид травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
Маркевичу не позволили пригласить в сборную Украины бывшего тренера Карпат
Футбол | 22 апреля 2026, 20:51 4
Именитый наставник планировал работать во главе «сине-желтых» со своим сыном Остапом

Определены лучший игрок, тренер, символическая сборная 24 тура Премьер-лиги
Футбол | 23 апреля 2026, 12:51 0
Эксперты отметили Арду Турана и Валерия Бондаря после победы «Шахтера» над «Полесьем»

Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Футбол | 22.04.2026, 22:23
«Чего ты прячешься?» Виктор Леоненко жестко разнес Реброва после увольнения
Футбол | 23.04.2026, 08:08
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Футбол | 22.04.2026, 22:26
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 28
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 1
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 28
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 25
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 6
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
21.04.2026, 22:00 11
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
21.04.2026, 12:31 3
