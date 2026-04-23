ОФИЦИАЛЬНО. Два основных игрока Реала выбыли до конца сезона
Повреждения получили Арда Гюлер и Эдер Милитао
Турецкий полузащитник Арда Гюлер и бразильский защитник Эдер Милитао вылетели до конца сезона из-за травм. Об этом сообщает пресс-служба мадридского «Реала».
У обоих футболистов испанского гранда диагностированы повреждения двуглавых мышц бедра. В оставшихся шести матчах ла лиги они «сливочным» не помогут.
В текущем сезоне на счету Арды Гюлера 50 матчей на клубном уровне, в которых он отличился шестью голами и 14 ассистами. Милитао же вышел на поле 21 раз, дважды забил, один раз отдал голевой пас.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» может возглавить легендарный тренер.
