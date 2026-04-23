Игрок Металлиста 1925: «Из таких поражений формируется характер команды»

Полузащитник «Металлиста 1925» Владислав Калитвинцев поделился эмоциями от поражения в полуфинале Кубка Украины с «Черниговом» – 0:0 (5:6 пен).

«Такие моменты – часть пути. Именно через такие поражения формируется характер команды.

Сегодня не получилось – это футбол. Завтра это может стать фундаментом для победы. Поддержка сейчас самое важное!

Это не конец, а точка роста.

Поддержите, пожалуйста, команду, тренерский штаб, руководство и всех, кто причастен к клубу!

У нас еще есть чемпионат, где мы можем достичь своей цели», – написал Владислав на личной странице в Instagram.