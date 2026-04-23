Игрок Металлиста 1925: «Из таких поражений формируется характер команды»
Владислав Калитвинцев высказался о вылете из Кубка Украины
Полузащитник «Металлиста 1925» Владислав Калитвинцев поделился эмоциями от поражения в полуфинале Кубка Украины с «Черниговом» – 0:0 (5:6 пен).
«Такие моменты – часть пути. Именно через такие поражения формируется характер команды.
Сегодня не получилось – это футбол. Завтра это может стать фундаментом для победы. Поддержка сейчас самое важное!
Это не конец, а точка роста.
Поддержите, пожалуйста, команду, тренерский штаб, руководство и всех, кто причастен к клубу!
У нас еще есть чемпионат, где мы можем достичь своей цели», – написал Владислав на личной странице в Instagram.
Следующий матч «Металлист 1925» проведет в рамках 25-го тура УПЛ с ЛНЗ в воскресенье, 26 марта. Старт игры в Черкассах запланирован на 15:30 по киевскому времени.
Нельзя все время выигрывать
Вот в играх чемпионата и можно будет увидеть есть ли характер у этой команды и серьезны ее амбиции на пьедестал
Благо соперники у Металлиста 1925 будут подходящие-ЛНЗ,Полесье да и Заря с Карпатами не подарок