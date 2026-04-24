Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Энрике увидел ужасную игру Забарного за сборную и...»

Известный в прошлом футболист Михаил Кополовец высказался о защитнике «ПСЖ» Илье Забарном.

– Перед трансфером Ильи Забарного в ПСЖ в наших СМИ раздавались бравады, что ради него из команды чуть ли не выгонят российского вратаря Матвея Сафонова. Однако сезон подходит к завершению, и пока мы видим несколько противоположную картину – Сафонов играет, а Забарный в матчах плей-офф Лиги чемпионов стабильно остается в запасе. Ваше мнение?

– Луис Энрике увидел какие-то его слабые качества. Они также смотрят матчи сборных, где он сыграл ужасно. Это же не просто купили и посадили на скамейку запасных.

Это ПСЖ, не будем забывать. Действующий победитель Лиги чемпионов и одна из сильнейших команд Европы. Сумасшедший уровень. Там, если немного ослабишься, никто тебя ждать не будет. Тем более мы не видим тренировочного процесса. Где-то присадили. Посмотрим.

Я, по крайней мере, рад, что наши ребята играют в таких клубах. Это огромная и шикарная команда, куда очень трудно попасть. Поэтому верим, что у него там все получится, и он еще покажет свои лучшие игры.