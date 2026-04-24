  Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Энрике увидел ужасную игру Забарного за сборную и...»
24 апреля 2026, 08:42 | Обновлено 24 апреля 2026, 08:49
1143
0

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Энрике увидел ужасную игру Забарного за сборную и...»

Кополовец высказался об украинском защитнике

24 апреля 2026, 08:42 | Обновлено 24 апреля 2026, 08:49
1143
0
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Энрике увидел ужасную игру Забарного за сборную и...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный в прошлом футболист Михаил Кополовец высказался о защитнике «ПСЖ» Илье Забарном.

– Перед трансфером Ильи Забарного в ПСЖ в наших СМИ раздавались бравады, что ради него из команды чуть ли не выгонят российского вратаря Матвея Сафонова. Однако сезон подходит к завершению, и пока мы видим несколько противоположную картину – Сафонов играет, а Забарный в матчах плей-офф Лиги чемпионов стабильно остается в запасе. Ваше мнение?

– Луис Энрике увидел какие-то его слабые качества. Они также смотрят матчи сборных, где он сыграл ужасно. Это же не просто купили и посадили на скамейку запасных.

Это ПСЖ, не будем забывать. Действующий победитель Лиги чемпионов и одна из сильнейших команд Европы. Сумасшедший уровень. Там, если немного ослабишься, никто тебя ждать не будет. Тем более мы не видим тренировочного процесса. Где-то присадили. Посмотрим.

Я, по крайней мере, рад, что наши ребята играют в таких клубах. Это огромная и шикарная команда, куда очень трудно попасть. Поэтому верим, что у него там все получится, и он еще покажет свои лучшие игры.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Сабо дал оценку голу Пономаренко против Буковины, вызвавший много вопросов
Сабо дал оценку голу Пономаренко против Буковины, вызвавший много вопросов
Сабо дал оценку голу Пономаренко против Буковины, вызвавший много вопросов

Киевский клуб победил соперника из Черновцов и вышел в финал Кубка Украины

ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
