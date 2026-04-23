ПОРОХНЯ: «Хотел покончить с собой. Я выставлю Татаренко очень много пива»

Полузащитник «Чернигова» Андрей Порохня, единственный игрок своей команды, не попавший с 11-метровой отметки в серии пенальти полуфинала Кубка Украины с «Металлистом 1925» (0:0, 6:5 по пен.), эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий по игре.

– Что вы чувствовали, когда не забили пенальти?

– Я чувствовал пустоту, разочарование. Я не знаю, хотел покончить с собой… Но у меня есть кум Максим Татаренко, он меня выручил. Я ему выставлю очень много пива.

– Какой прогноз на финал, обыграете «Динамо»?

– Главное, что вышли, будем играть и не бояться, получать удовольствие.

– Какие ощущения – играть со второй минуты в меньшинстве против фаворита и обыграть его?

– Очень тяжело. Чувства я не могу передать словами. Опустошение и удовлетворение, как-то все это в одном. Голова крутится, и плохо, и хорошо… Я не знаю даже, что вам еще сказать.

Андрей Порохня при счете 3:3 пробил над воротами «Металлиста», но в итоге его команда была точнее, решающий удар взял голкипер Максим Татаренко.