Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Чернигова: «Язык уже не говорит, все силы отдал»
Кубок Украины
23 апреля 2026, 01:33
51
0

Защитник Чернигова: «Язык уже не говорит, все силы отдал»

Анатолий Романченко прокомментировал победу в серии пенальти над «Металлистом 1925»

23 апреля 2026, 01:33 |
51
0
Защитник Чернигова: «Язык уже не говорит, все силы отдал»
ФК Чернигов. Анатолий Романченко

Защитник «Чернигова» Анатолий Романченко прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (0:0, 6:5 в серии пенальти) в матче 1/2 финала Кубка Украины:

«Спать будет трудно. Нам еще домой ехать часа 4, а возможно и больше. Возможно, сами автобус понесём, но после такой победы это естественно.

Конечно, это везение, мы играли с командой Премьер-лиги. Извините, язык уже не слушается, все силы отдал. Но это также и работа всех ребят на футбольном поле. Мы отдали все: сердце, душу, совершили почти невозможное и вышли в финал. Исполнили главную мечту нашего президента – сыграть с «Динамо». Вот мы и добрались до «Динамо».

Верили или не верили – мы об этом не думали. Мы знали, что нужно просто играть, ведь такой возможности может больше не быть – сыграть на таком этапе Кубка Украины. Поэтому мы просто пытались сделать все возможное, чтобы дойти до финала. И мы это сделали. Татаренко – тигр.

Во время пробития пенальти после нереализованного удара Порохни я почувствовал, что ответственность нужно взять на себя кому-то, поэтому пошел бить. На самом деле я не переживал за то, что если я не забью, ведь мы и так уже сделали максимум, которого от нас никто не ожидал. Давление больше было на «Металлист 1925». Они не смогли с этим справиться, а мы смогли.

В финале «Чернигов» будет фееричным, будет пытаться покорить еще больше футбольных болельщиков Украины и постарается завоевать исторический для города Чернигов Кубок Украины».

Чернигов Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Анатолий Романченко
Дмитрий Вус Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем