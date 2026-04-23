Защитник Чернигова: «Язык уже не говорит, все силы отдал»

Защитник «Чернигова» Анатолий Романченко прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (0:0, 6:5 в серии пенальти) в матче 1/2 финала Кубка Украины:

«Спать будет трудно. Нам еще домой ехать часа 4, а возможно и больше. Возможно, сами автобус понесём, но после такой победы это естественно.

Конечно, это везение, мы играли с командой Премьер-лиги. Извините, язык уже не слушается, все силы отдал. Но это также и работа всех ребят на футбольном поле. Мы отдали все: сердце, душу, совершили почти невозможное и вышли в финал. Исполнили главную мечту нашего президента – сыграть с «Динамо». Вот мы и добрались до «Динамо».

Верили или не верили – мы об этом не думали. Мы знали, что нужно просто играть, ведь такой возможности может больше не быть – сыграть на таком этапе Кубка Украины. Поэтому мы просто пытались сделать все возможное, чтобы дойти до финала. И мы это сделали. Татаренко – тигр.

Во время пробития пенальти после нереализованного удара Порохни я почувствовал, что ответственность нужно взять на себя кому-то, поэтому пошел бить. На самом деле я не переживал за то, что если я не забью, ведь мы и так уже сделали максимум, которого от нас никто не ожидал. Давление больше было на «Металлист 1925». Они не смогли с этим справиться, а мы смогли.

В финале «Чернигов» будет фееричным, будет пытаться покорить еще больше футбольных болельщиков Украины и постарается завоевать исторический для города Чернигов Кубок Украины».