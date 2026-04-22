ФОТО. Милевский показал свой досуг в Киеве: роскошно проводит время

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский поделился новым постом в соцсетях, показав свой стиль жизни после завершения карьеры.

На фото он проводит время в японском ресторане вместе с возлюбленной, наслаждаясь атмосферой и изысканными блюдами, в том числе большим сетом суши.

На одном из кадров также видно разделку тунца прямо перед гостями, что подчеркивает уровень заведения и общий вайб роскошного отдыха.

Милевский выглядит расслабленным и явно получает удовольствие от жизни вне большого футбола.

Сейчас экс-форвард выступает в Медиалиге Украины за клуб IGNIS.