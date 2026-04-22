Фотофиниш. Снигур впервые в карьере выиграла матч на решающем тай-брейке

22 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур переиграла Дарью Касаткину на старте основной сетки турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Украинка переиграла соперницу в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (15:13) за 2 часа и 23 минуты.

Для Снигур эта победа стала первой в карьере на всех уровнях, которую она одержала на решающем тай-брейке.

Для Дарьи это также первый выигранный матч в основной сетке турнира категории WTA 1000 и первая победа на грунте на уровне Тура.

Следующей соперницией Снигур будет четвертая сеяная Ига Свентек.