Фотофиниш. Снигур впервые в карьере выиграла матч на решающем тай-брейке
22 апреля Дарья переиграла Дарью Касаткину в 1/64 финала тысячника в Мадриде
22 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур переиграла Дарью Касаткину на старте основной сетки турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).
Украинка переиграла соперницу в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (15:13) за 2 часа и 23 минуты.
Для Снигур эта победа стала первой в карьере на всех уровнях, которую она одержала на решающем тай-брейке.
Для Дарьи это также первый выигранный матч в основной сетке турнира категории WTA 1000 и первая победа на грунте на уровне Тура.
Следующей соперницией Снигур будет четвертая сеяная Ига Свентек.
1 - Daria Snigur has made her first career win, including all levels, at the deciding tie-break. Photo-finish.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA— OptaAce (@OptaAce) April 22, 2026
Поединок 1/64 финала состоится 22 апреля в 13:30 по Киеву