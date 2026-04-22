  4. Фотофиниш. Снигур впервые в карьере выиграла матч на решающем тай-брейке
22 апреля 2026, 20:40
Фотофиниш. Снигур впервые в карьере выиграла матч на решающем тай-брейке

22 апреля Дарья переиграла Дарью Касаткину в 1/64 финала тысячника в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

22 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур переиграла Дарью Касаткину на старте основной сетки турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Украинка переиграла соперницу в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (15:13) за 2 часа и 23 минуты.

Для Снигур эта победа стала первой в карьере на всех уровнях, которую она одержала на решающем тай-брейке.

Для Дарьи это также первый выигранный матч в основной сетке турнира категории WTA 1000 и первая победа на грунте на уровне Тура.

Следующей соперницией Снигур будет четвертая сеяная Ига Свентек.

Пять украинок сыграют в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде: известны соперницы
Олейникова не сумела пройти 97-ю ракетку на старте супертурнира в Мадриде
Стала известна первая соперница Костюк на супертурнире WTA 1000 в Мадриде
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04
Теннис | 22 апреля 2026, 18:40 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Дарья Снигур – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 22 апреля 2026, 13:01 18
Дарья Снигур – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Дарья Снигур – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде

Поединок 1/64 финала состоится 22 апреля в 13:30 по Киеву

У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22.04.2026, 08:29
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Футбол | 21.04.2026, 22:00
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
Бокс | 22.04.2026, 09:41
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
Популярные новости
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 32
Футбол
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 26
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Бокс
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 8
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27
Бокс
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
22.04.2026, 07:52 17
Футбол
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
